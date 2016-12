Populares encontram corpo em decomposição após sentirem forte odor

Um corpo ainda não identificado e em estado avançado de decomposição foi encontrado nesta segunda-feira (26), no quilômetro 21 do ramal do Pau Rosa, Zona Rural de Manaus.

Segundo informações do tenente Vitor Moraes, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por moradores da região. Eles alegarem à guarnição que sentiram um odor muito forte em uma área de mata, próximo da estrada, e acionaram a polícia.

“Atendemos essa ocorrência por volta das 9h. Ao chegarmos no local, nos deparamos com o corpo, isolamos a área e acionamos a perícia”, disse o tenente.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Medico Legal (IML), onde aguarda por necropsia. Após o resultado, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil

Daniel Landazuri

Portal EM TEMPO