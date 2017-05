População teme verão em Manaus

Apesar da onda de calor que pegou de surpresa alguns manauenses nesta semana, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que um período chuvoso ainda será registrado nos próximos dias. A população teme um “verão amazônico” severo, como tem sido nos últimos anos.De acordo com o Inmet, a região está num período de transição entre a estação chuvosa (o popular “inverno amazônico”) e a estação menos chuvosa (o popular “verão amazônico”). Conforme o órgão, é comum registrar dias secos, com poucas nuvens e com temperaturas altas, que lembram o “verão amazônico”, mas também é comum presenciar dias com bastante nebulosidade, chuva e temperaturas mais amenas, que lembram o “inverno amazônico”, embora esses sejam cada vez mais raros com a aproximação do período seco, que vai de junho a setembro.

“Segundo a previsão climática, o trimestre maio, junho e julho será de chuvas e temperaturas dentro da normalidade (ou média)”, explicou o meteorologista Gustavo Ribeiro.

Preocupação

A doméstica Judite Ramos, que sofre de hipertensão, revelou que passa mal quando a temperatura está bastante elevada. “Há uns três dias que o calor tem me feito muito mal. Além daquela sensação de que o corpo está pegando fogo”, disse a doméstica.

Gerson Freitas

EM TEMPO