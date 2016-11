População reclama de falta d’água em bairros da capital e Manaus Ambiental acusa Eletrobras Amazonas

Há quatro meses, o problema de abastecimento de água tem afetado moradores do loteamento Campo Dourado, situado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Moradores da região reclamam que o problema tem afetado, principalmente, o cotidiano de idosos e crianças. Outros casos são relatados em outros bairros da capital.

A aposentada Maria Luna Oliveira, 75, mora há 17 anos no local, falou que, anteriormente, os moradores do local não tinham problemas com o abastecimento, porém, desde setembro o fornecimento começou a ser afetado sem aviso prévio.

“Nós ficamos sem água por muito tempo, ou fica bem fraquinha na torneira. Isso está me afetando muito porque não tem água para o banho e nem para fazer comida. Os vizinhos já reclamaram para a prestadora do serviço que não faz nada a respeito”, reclamou da Manaus Ambiental, a aposentada.

Em outras áreas da cidade, as pessoas também estão enfrentando o mesmo problema. É o caso da autônoma Nazaré Santos, 55, moradora do bairro Japiimlândia, Zona Sul. Ela fala que, há quase três meses, falta água em dias alternados.

“Esse problema acontece desde antes das eleições. Quando avisam que vai faltar água, tudo bem. Mas nas outras ocasiões, ou não tem água ou fica bem fraquinho. Isso acontece principalmente pela manhã e o retorno do abastecimento vem só pelo final da tarde. Quando interrompem o fornecimento no período da tarde, volta apenas a noite ou no outro dia”, denunciou.

A dona de casa Fátima Monteiro, 62, que vive no bairro Nova Esperança, Zona Oeste, também contou que, por volta de seis meses, as pessoas da região sempre ficam sem água quando qualquer forte chuva atinge a capital. “Tem dias que o abastecimento é cortado sem aviso, mas logo retorna, o tempo de espera é pouco. Mas quando tem temporal, a demora é grande”, disse.

Moradores do bairro Nova Cidade, na Zona Norte e de vários bairros na Zona Leste também se queixam da falta de água. Em alguns pontos, o fornecimento de água é cortado pela manhã e retorna apenas no final da noite.

“Disseram que ficaríamos sem água de domingo à quarta. Já passa do meio-dia da sexta-feira e nada. As louças e roupas vão acumulando quando não conseguimos encher o camburão por conta própria. É um descaso com a população que paga pelo serviço”, disse a dona de casa, Márcia Silva, 47.

Sobre a situação, em nota, a Manaus Ambiental explicou que o abastecimento de água, dos bairros citados na matéria, está sendo prejudicado nos últimos dias devido às constantes interrupções no fornecimento de energia de responsabilidade da Eletrobras – Amazonas Energia.

“A falta de energia constante provoca o desligamento da bomba do reservatório que distribui água para o bairro, impedindo o seu pleno funcionamento”. O órgão ainda ressaltou que está em contato direto com a Eletrobras para que as providências necessárias sejam tomadas para estabilizar os serviços na localidade.

A Manaus Ambiental ainda informou que a energia elétrica retornou nesta manhã e o abastecimento de água no bairro Armando Mendes foi regularizado.

Até a publicação desta matéria, a Eletrobras Distribuição Amazonas não havia respondido à solicitação da reportagem por e-mail, critério orientado pela assessoria da concessionária, que questionava a ação conjunta com a Manaus Ambiental e, ainda, sobre as constantes quedas de energia nos bairros citados.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO