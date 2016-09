População prestigia Hissa nas Zonas Norte e Centro-Oeste de Manaus

Nem mesmo a falta de energia elétrica atrapalhou as reuniões políticas do candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’, Hissa Abrahão, neste fim de semana.

Na comunidade Raio do Sol, Zona Norte, Hissa discursou para uma plateia de, aproximadamente, 400 pessoas que, mesmo na escuridão, não arredou o pé até ouvir todas propostas do pedetista. “Eu só tenho a agradecer o carinho de cada cidadão que dispensou o seu precioso tempo para prestigiar essa reunião. Isso demonstra que estamos no caminho certo, da renovação verdadeira. Não temos máquinas, mas temos o eleitor que nos incentiva a vencer as eleições”, comentou.

Entre as propostas citadas por Hissa Abrahão na comunidade, destaca-se a criação da Secretaria Municipal de Cidadania, que traz entre outras metas, a reestruturação da Guarda Metropolitana da capital. “A segurança é dever do Estado, mas a prefeitura pode e deve ajudar no combate à criminalidade. Para isso, vamos reestruturar as ruas com um asfalto de qualidade para as viaturas transitarem por dentro dos bairros; iluminar adequadamente as vias; e, principalmente, reformular a essência da Guarda Municipal, quadruplicando o seu efetivo com concursos públicos e armando parte dos guardas. São eles que vão patrulhar de forma preventiva os bairros, coisa que não ocorre nos dias atuais”, garantiu.

Campos Elíseos

Da Zona Norte, o prefeiturável se dirigiu para o bairro Campos Elíseos, Zona Centro-Oeste, onde discursou para um grupo de 150 pessoas. Boa parte da reunião foi na escuridão. “Essas dificuldades não nos desmotivam. Pelo contrário, isso demonstra que o povo está do nosso lado, apoiando e acreditando que daremos um novo rumo para Manaus. Nossas alianças são com o povo sempre”, disse.

Com informações da assessoria