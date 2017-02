População fecha Djalma Batista e Constantino Nery em protesto após retirada de ônibus

Alguns estudantes e usuários do transporte coletivo da capital amazonense fecharam as duas principais avenidas da cidade, Djalma Batista e Constantino Nery, na Zona Centro -Sul, em protesto pela retirada dos ônibus após uma série de ataques aos coletivos na noite desta quinta-feira (23). O retorno às garagens das empresas foi determinado pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Manaus (Sinetram).

Na Djalma Batista, em frente ao Posto 700, os usuários colocaram fogo em pedaços de madeira e outros objetos no meio da via e impedem o tráfego de veículos no local. Já na Constantino, perto da Escola Estadual Solon de Lucena, um grupo de estudantes fez uma barreira no meio da rua e um ônibus chegou a ser apedrejado.

Policiais militares e equipes da Secretaria de Segurança Pública já estão nas ruas para evitar mais danos ao patrimônio público e privado, além de que pessoas fiquem feridas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que, até aproximadamente 20h30, não houve nenhum chamado para socorro de pessoas feridas na cidade.

Bruna Souza

EM TEMPO