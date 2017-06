População enfrenta filas para recebimento de FGTS inativo em Manaus

População enfrentou longas filas para sacar FGTS inativo – Foto: Ione Monteiro

Quem precisou receber o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com início programado para este sábado (10), para trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro, precisou ter bastante paciência para enfrentar as longas filas que se formaram nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e nas lotéricas de Manaus. O Governo Federal decidiu antecipar para este fim de semana, a quarta e penúltima parcela do benefício, devido ao feriado de Corpus Christi.

De acordo com a Caixa Econômica, 88,3 mil trabalhadores do Amazonas terão o direito de sacar o FGTS inativo. Para o pagamento desta fase no estado, foram disponibilizados R$ 91,14 milhões. O valor total da penúltima parcela em todo o país, ultrapassa R$ 10,9 bilhões e equivale a aproximadamente 25% do total disponível.

O auxiliar de produção, Robert Oliveira, de 38 anos, foi um dos que enfrentaram o forte calor e as longas filas para sacar o dinheiro. Ele relatou teve que esperar ao menos 1h30min para chegar ao caixa. Para o auxiliar, porém, todo o esforço valeu a pena.

“Tive que enfrentar duas filas por falta de informação. Primeiro fui na loteria e quando cheguei ao caixa, o rapaz me informou que eu não poderia sacar meu benefício lá devido ao valor, que excedia o limite permitido em lotéricas. Depois fui à agência na avenida Brasil, onde a fila de espera estava tão grande que o fim dela estava quase no meio da rua. Mas, no final tudo deu certo e o dinheiro veio para aliviar algumas contas. Para quem não tinha um real no bolso, esse FGTS caiu do céu”, disse.

Algumas pessoas chegaram a reclamar da demora no atendimento e da desorganização das filas dentro das agências. Devido à grande aglomeração de trabalhadores nas unidades, muita gente desistiu de receber o benefício neste sábado.

“Ainda fiquei na fila uma meia hora, mas depois o calor e a demora ficaram insuportáveis. Decidi sair da agência e esperar um pouco para ver se melhorava a situação. Como a fila não diminuiu, vou retirar meu benefício durante a semana”, comentou Aline Silva.

O início da quinta fase de saques das contas inativas do FGTS, está mantido para 14 de julho, quando serão atendidos os trabalhadores nascidos em dezembro. Conforme a Caixa Econômica, o prazo-limite para os saques, independentemente do mês de nascimento, é 31 de julho.

Gerson Freitas

Em Tempo