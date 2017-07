População depreda Delegacia de Tonantins e agride suspeitos de matar mototaxista

A população tentou invadir a delegacia para agredir dois presos – Divulgação

Moradores do município de Tonantins (a 827 Km de Manaus), depredaram e tentaram invadir, na manhã desta segunda-feira (31) a 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, para agredir dois presos, suspeitos de matarem um mototaxista, durante a madrugada.

A população e familiares permanecem em frente à 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), pedindo Justiça, após algumas pessoas terem depredado o local. Vidros, mesas, cadeiras e outros objetos foram quebrados. Os dois suspeitos de terem cometido o crime, foram levados pela própria população à delegacia.

Ao serem conduzidos, um dos homens foi dominado por moradores revoltados, e acabou sendo agredido. O suspeito conseguiu correr para dentro da delegacia e, apesar de muito ferido, está sendo mantido na carceragem, enquanto policiais impedem a entrada da população. Embora tenha sido solicitado atendimento médico, populares não permitem a entrada da equipe para a realização dos procedimentos médicos. O outro suspeito evadiu-se do local.

De acordo com o delegado Mariolino Brito, titular do Departamento de Polícia do Interior (DPI), a situação na cidade já está sob controle. No município não há delegado, apenas investigadores. Segundo Mariolino, o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia de Manacapuru, está na Base Anzol em Tabatinga, e segue acompanhado de uma equipe à cidade, para garantir a ordem. Policiais Militares do município de Santo Antônio do Içá também estão a caminho de Tonantins.

Vidros, cadeiras, mesas e outros materiais da delegacia foram quebrados

Em áudios compartilhados no Whatsapp, policiais militares do município pedem reforço. “Pessoal, quem tiver contato do Comando de Policiamento do Interior (CPI) pede apoio do Choque, Rocam, estão quebrando tudo na delegacia. Só estamos eu e mais três colegas. Peça apoio urgente. São duas mil pessoas para três PMs. Se a gente atirar em alguém, nossas munições acabam. Eles vão tomar nossas armas e vão nos matar. Não tem como a gente fazer nada. O nosso armamento está na reserva”, diz um policial.

Em outro áudio, um sargento identificado como Wagner relata o fato. “Quando a gente foi pegar os suspeitos, a população tomou um deles de nós e começaram a agredí-lo. Quase o mataram em frente à delegacia. A população está revoltada. Solicitamos Rocam e Choque. A delegacia está toda quebrada”, relatou o sargento. O vídeo é finalizado com os colegas de farda pedindo apoio por parte da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP).

As imagens e vídeos publicados na internet serão utilizados para a identificação das pessoas que depredaram o bem público. Envolvidos na agressão, devem ser indiciados por tentativa de homicídio.

