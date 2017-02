População denuncia e mais um fugitivo é recapturado em Manaus

O fugitivo do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Sansão de Souza Moura, 22, foi recapturado pelos policiais militares da Rocam, na tarde desta sexta-feira (10), após uma denúncia anônima.

A população entrou em contato com a guarnição informando que o homem estava escondido na casa da mãe, localizada na rua das Esmeraldas, Conjunto Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, após ter escapado do presídio. A fuga ocorreu no dia 1º de janeiro, mesma data do maior massacre do sistema penitenciário do Amazonas.

O detento foi recapturado pelos policiais, assim que a guarnição chegou ao local. Ele foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser levado ao Ipat. A Rocam recebe as denúncias, por meio do WhatsApp 99280-7574.

Com informações da assessoria