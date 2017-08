População de Maués ganha nova Unidade Básica de Saúde

Com seis consultórios médicos, dois odontológicos e pronto-atendimento, a Prefeitura de Maués entrega aos mais de oito mil moradores dos bairros Donga Michiles e Mirante do Eden uma nova Unidade Básica de Saúde, a UBS Jorge Brito.

Com capacidade para atender até 200 pessoas por dia, a UBS foi totalmente reforma – do telhado até o piso, tudo foi reformado. Além disso, todos os equipamentos – desde cadeiras da recepção até salas de vacina, de procedimentos e exames, e os consultórios odontológicos – são novos e de qualidade.

“Essa UBS estava em condições precárias quando assumimos a Prefeitura de Maués. Tinha buracos nas paredes, faltava ar condicionado e os equipamentos e mobiliários ou não existiam ou eram caindo aos pedaços. Agora os mais de oito mil moradores desses bairros terão atendimento digno”, garante o prefeito de Maués, Junior Leite.

De acordo com ele, a unidade terá no seu quadro de profissionais três médicos, três enfermeiros, três técnicos de enfermagem, dois dentistas, dois auxiliares de saúde bucal, recepcionistas e pessoal do setor administrativo e de serviços gerais.

Juntos eles farão consultas médicas, vacinação, exames e atendimentos odontológicos. Além da entrega de medicamentos, já que a farmácia está totalmente abastecida. Esta é a segunda UBS que a Prefeitura de Maués entrega este ano totalmente reformada.

Com informações da assessoria