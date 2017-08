População agride suspeito de roubo no São Jorge

A agressão ocorreu por suspeita de furto – Arthur Castro

No final da tarde desta quinta-feira (17), um suspeito de roubo foi agredido por moradores do São Jorge, zona Oeste de Manaus. A agressão ocorreu por volta das 17h na avenida São Jorge, via principal do bairro. Segundo as pessoas que estavam no local, o suspeito teria furtado um celular de um estudante da Escola Estadual Sólon de Lucena, localizado na avenida Constantino Nery, e foi perseguido.

Após efetuar o crime, o suspeito teria corrido em direção à ponte do São Jorge, mas foi alcançado por estudantes e pessoas que viram a movimentação. Ao alcançar o suspeito, eles desferiram socos e pontapés, atingindo principalmente o rosto do homem – que não teve a identidade revelada. A Polícia Militar foi acionada e os agressores se evadiram do local.

Segundo a PM, não foi encontrado o celular ou qualquer outro objeto que pudesse indicar o suposto roubo. A vítima da agressão foi levada pelos pais para casa, que fica nas proximidades da ponte.

Roger Lima

EM TEMPO

