Vídeo: População agride presa em delegacia de Novo Aripuanã

Dezenas de pessoas invadiram a delegacia de Novo Aripuanã (distante 227 quilômetros de Manaus), na tarde desta terça-feira (7), para agredir uma mulher de 30 anos, que foi presa por atear fogo na própria casa na última segunda-feira (5). Na ocasião, sete pessoas estavam no local. Três eram crianças e uma delas não resistiu e morreu no hospital.

Segundo um morador, que preferiu não se identificar, o crime chocou a cidade e os moradores ficaram revoltados com a suspeita. Eles foram até a frente da delegacia, ainda nesta manhã, e invadiram o local no início da tarde. A mulher foi agredida e equipamentos, documentos e as dependências da delegacia ficaram parcialmente destruídos.

Pelo menos dois carros, que haviam sido apreendidos em operações policiais, foram incendiados pelos moradores. O delegado do município Vinícius de Melo, solicitou apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), que enviou reforço policial do Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Os presos e a mulher foram colocados do lado de fora da delegacia e a área foi isolada pelos policiais. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, que informou que o delegado não poderia passar informações sobre o caso, pois estava em meio ao trabalho de investigação.



Entenda o Caso

Segundo informações da polícia, a mulher, que não teve o nome revelado, invadiu a residência e ateou fogo. As vítimas ficaram com várias queimaduras pelo corpo e foram levadas ao hospital da cidade.

O estado mais grave foi da criança de 2 anos, que chegou a ser transferida para Manaus, mas morreu ao dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Bruna Souza

EM TEMPO