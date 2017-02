População agride homem após roubar celular no Centro

Um homem, ainda não identificado, foi agredido por populares após roubar o celular de uma estudante na rua Ramos Ferreira, próximo a Praça da Saudade, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A ação aconteceu por volta das 21h, enquanto tentava fugir da cena do crime. A polícia interviu e evitou um possível linchamento.

De acordo com o policial militar Elson Júnior, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem e mais dois infratores são autores do roubo. “Eram três elementos, dois conseguiram fugir. Esse que não conseguiu fugir foi espancado no local. A polícia chegou a poucos minutos do momento do roubo e a agressão ainda continuava”, informou o PM.

Ainda de acordo com a polícia, a população estava revoltada e as agressões só pararam com a chegada da guarnição. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro à vítima que, posteriormente, foi encaminhada para um hospital com ferimentos na cabeça.

Não há informações sobre o estado de saúde e nem a identificação do homem. A vítima, uma estudante, foi conduzida até à sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área, para registrar Boletim de Ocorrência (B.O). A equipe da 24ª Cicom continua buscas pelos outros dois infratores que continuam foragidos.

Após receber alta, o infrator será encaminhado para o 1º DIP, onde prestará esclarecimentos e será autuado por roubo.

Isac Sharlon

EM TEMPO