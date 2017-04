Luzes no céu assustam manauaras e repercutem na internet

Pelo menos seis pontos brancos luminosos foram avistados, pela população, no céu, na tarde desta quinta-feira (27), em Manaus. Nas redes sociais, os internautas já repercutem o caso e questionam a origem e a identidade dos objetos ainda não-identificados, que estavam aparentemente parados.

No bairro São Jorge, na Zona Oeste, curiosos foram para as ruas para registrar a situação inusitada. As pessoas sugeriram várias teorias, entre elas de que os pontos seriam naves de extraterrestres, satélites ou até balões meteorológicos. Na Zona Leste, os relatos são que dois pontos chegaram a se mover e estariam mais próximos em questões de segundos. Segundo internautas, os pontos luminosos nessa região apareceram no céu desde o meio-dia.

Uma das testemunhas, que preferiu não se identificar, chegou a sugerir que os órgãos públicos responsáveis pela segurança aérea poderiam falar que são apenas balões para tirar o foco de uma possível invasão alienígena. Para reforçar a teoria, ele afirma que se fossem balões, o movimento seria apenas na horizontal. Entretanto, alguns afirmaram que viram os pontos movimentando se na vertical.

Na Praça 14, Zona Sul, o assistente técnico de informática, Alex Tavares, 38, contou que a esposa chegou na casa deles contando que havia pontos de luz no céu e as pessoas estavam olhando para cima.

“Depois de ela falar isso, eu saí e vi os dois pontos. Eu entrei em casa para pegar a câmera, quando voltei, só tinha um ponto e já mais longe”, disse.

Balões

Outra teoria entre as testemunhas, é que as luzes conferem com os balões do Projeto Loon do Google. A empresa envia um balão para um local específico, apenas controlando a altitude por meio das correntes de vento e, por isso, que eles realizam movimentos de inda e vinda.

“Aquele movimento que o balão fez circulando o outro, acho que foi devido ele ter baixado de altitude e ter alcançado uma corrente de ar contrária. Eles estão lançando do Piauí, passa pelo Amazonas, acho que chega lá pelo Chile”, sugere um dos observadores.

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria da Força Aérea Brasileira, que informou que soube da ocorrência, mas que não tinha notificação, nem da Base Aérea de Manaus e nem de outro setor da Aeronáutica, sobre o caso. Já a informação do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), foi de que o expediente já tinha sido encerrado e que não havia mais nenhum funcionário para falar sobre o assunto.

Manoela Moura

EM TEMPO