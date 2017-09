Pontos de ônibus e áreas comerciais de Manaus recebem reforço policial

Pontos de ônibus com grande fluxo de passageiros e estabelecimentos comerciais recebem reforço policial durante operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A operação iniciou na terça-feira (5) e segue até a madrugada da próxima segunda-feira (11). A ação é coordenada pelo secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto de Andrade, e conta com a participação de cerca de 120 policiais civis e militares da SSP-AM.

De acordo com Carlos Alberto, o foco da operação é fazer, principalmente, abordagens a motociclistas, montagem de barreiras fixas para vistoria de pessoas e veículos, além de ônibus do transporte urbano e a usuários dos coletivos.

Ele destaca que o reforço policial nas ruas inibe determinados crimes, como os roubos, e que também atende um anseio da população. “A operação acontece para dar maior sensação de segurança ao cidadão, que muitas vezes sai do seu trabalho e quer chegar na sua casa com seus pertences. Quando os passageiros percebem a presença da polícia nos pontos de ônibus eles se sentem mais seguros”, comenta.

Leia também: Homem ameaça degolar bebê e tenta estuprar mulher em ‘noite de terror’ na Zona Leste

A operação soma com o policiamento que já vem sendo empregado na cidade pela Polícia Militar, e conta ainda com a Polícia Civil atuando como polícia judiciária e fiscalizações de trânsito realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O secretário destacou ainda, que a operação se desloca para pontos da cidade onde há maior incidência de crimes.

“Estamos com operações simultâneas com as Polícias Civil e Militar em toda a capital. Hoje estamos na zona Oeste, mas vamos nos deslocar para outros pontos da cidade, principalmente para resguardar a segurança dos usuários de transporte coletivo, em paradas de ônibus com muita movimentação”, disse.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Homem ameaça degolar bebê e tenta estuprar mulher em ‘noite de terror’ na Zona Leste

Blogueira teen do Amazonas comemora aniversários com famosos no Rio de Janeiro

MPF investiga aplicações irregulares de recursos em Parintins e no financiamento do Viver Melhor