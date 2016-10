Pontos da vitória do Fla sobre o Flu são retirados provisoriamente pela CBF

A CBF atualizou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (18) com a exclusão de três pontos do Flamengo pela vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 na 30ª rodada da competição.

O Fluminense entrou com o pedido de anulação do clássico por alegar um suposto uso de interferência externa na anulação do gol de Henrique, que decretaria o empate com o rival.

O presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Ronaldo Piacente, aceitou abrir o processo e determinou que a CBF suspendesse o resultado da partida até o julgamento. Trata-se de um procedimento padrão quando o tribunal analisa uma requisição de impugnação de jogo.

Caso semelhante aconteceu no Brasileiro de 2012, quando o Palmeiras pediu a anulação da partida contra o Internacional.

O time alviverde reclamou de interferência externa na decisão da arbitragem, que voltou atrás após validar um gol de mão de Barcos. Na jogada, o árbitro da partida, Francisco Carlos Nascimento, assinalou o gol, mas depois voltou atrás e anotou falta.

O clube acusou que o delegado do confronto, Gerson Baluta, foi quem avisou ao quarto árbitro que o gol foi com a mão após obter a informação por imagens da televisão.

O caso foi levado ao STJD e o Inter perdeu provisoriamente os pontos da vitória. No julgamento, o Palmeiras perdeu por 9 votos a zero e a pontuação da equipe do Rio Grande do Sul foi devolvida.

