Ponte na avenida Nilton Lins será reconstruída: confira mudanças no trânsito

Laudo realizado pela Defesa Civil aponta risco iminente de queda da ponte – Divulgação/Seminf

A ponte localizada na avenida Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul, será reconstruída. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (9), pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, após receber um laudo realizado pela Defesa Civil do município, que aponta risco iminente de queda da ponte.

“Estamos fazendo várias intervenções nesta área do Parque das Laranjeiras e a reconstrução desta ponte é uma delas”, disse Rotta informando ainda que os técnicos da Defesa Civil estiveram no local e constaram que a área apresenta risco de desabamento, pois a estrutura foi feita de gabião e é bem antiga, não suportando mais o fluxo de veículo intenso.

Rotta disse ainda que, por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, as obras de reconstrução da ponte deverão ocorrer no menor tempo possível para evitar transtornos à população.

“Vamos deixar a marca da gestão Arthur-Rotta, com uma obra de qualidade, que traga segurança para o trânsito da área”, completou.

O projeto para execução da obra já está em fase de finalização e, em seguida, será iniciado o processo de contratação de uma empresa especializada na construção.

O serviço faz parte do cronograma de reforma de pontes em concreto armado executado pela Seminf desde o início do ano. Diferentemente da estrutura inicial, feita de gabião, a nova passagem será feita de forma mista, com vigas metálicas e concreto armado, que dará mais durabilidade à estrutura.

Além da ponte, a avenida começou a receber a implantação de uma rede de drenagem profunda. As obras ocorrem no trecho próximo à praça de alimentação, onde duas novas alças de retorno estão sendo instaladas pela Seminf.

No total, 230 metros de drenagem deverão ser instalados no local. Após a finalização deste trabalho, serão iniciados os serviços de reestruturação da base e sub-base, terraplanagem e a aplicação do asfalto. Com a conclusão dos trabalhos, os condutores poderão realizar as manobras de retorno com segurança e sem congestionar o trânsito da área.

Mudanças no trânsito

A avenida professor Nilton Lins é a principal via de ligação entre a avenida Torquato Tapajós e o bairro Parque Dez de Novembro. Com essas intervenções, os condutores terão opções de retorno sem a necessidade de irem até a rotatória, em frente à Universidade Nilton Lins. A obra propõe a construção de uma alça, com espaço para duas pistas, para onde o fluxo de veículos que vêm da rotatória em frente à universidade possa ser desviado e seguir, sem retenções, no sentido avenida Torquato Tapajós.

Já os condutores que estiverem seguindo em direção ao bairro Parque Dez de Novembro e desejarem retornar antes da rotatória, deverão se manter no lado esquerdo da pista para realizar a manobra sem interferir no trânsito, pois o fluxo do lado oposto estará sendo desviado pela nova alça viária.

Com informações da assessoria de imprensa