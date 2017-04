Ponte da Amizade retoma fluxo normal após ser bloqueada por manifestantes

Após bloqueio que durou até a madrugada deste sábado (1º), a Ponte da Amizade tem fluxo normal de veículos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Localizada entre a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este, no Paraguai, a ponte é a principal ligação entre os dois países e é ponto de entrada para quem quer fazer compras no Paraguai.

De acordo com a PRF, a ponte foi bloqueada sexta-feira (31), por volta das 22h40, e reaberta às 2h30. Ela foi fechada, no lado paraguaio, por manifestantes que protestavam contra a aprovação da reeleição presidencial no país.

Durante a noite, o fluxo de veículos é baixo, segundo a polícia, e, do lado brasileiro, formado por pessoas que querem regressar às suas casas. Uma fila chegou a ser feita, mas foi rapidamente dispersada, sob orientação da PRF.

Logo na reabertura, o trânsito ficou lento pela presença de pedras na pista, mas agora segue o fluxo normal de sábado, que é intenso devido ao movimento de compras.

Manifestações

Os protestos mais violentos tiveram início na tarde de ontem (31), na Praça de Armas, ao lado do Congresso, edifício atacado pelos manifestantes. Um jovem morreu durante os protestos.

Os incidentes começaram depois que 25 senadores votaram a favor do projeto de emenda nas dependências da Frente Guasú, do ex-presidente Fernando Lugo, sem a presença dos demais legisladores e do presidente do Senado, Roberto Acevedo.

O partido de Lugo aprovou a emenda para que o ex-bispo possa concorrer às eleições de 2018, e o Partido Colorado para que o atual presidente paraguaio possa fazer o mesmo. A Constituição paraguaia proíbe a reeleição presidencial.

