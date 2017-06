Ponta Negra recebe Festival Folclórico do Amazonas de julho a agosto

As apresentações deverão ocorrer do dia 21 de julho a 2 de agosto – Divulgação

Os grupos folclóricos da Categoria Bronze, Prata e os Bumbás A – Ouro, se apresentarão durante duas semanas no 61º Festival Folclórico do Amazonas que, pela primeira vez, será realizado no Anfiteatro do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na zona Oeste, e contará com a participação das Cirandas de Manacapuru (a 98 quilômetros da capital). As apresentações deverão ocorrer do dia 21 de julho a 2 de agosto.

“A Prefeitura de Manaus vem trabalhando para fortalecer o folclore, que é uma das manifestações populares responsáveis pela identidade cultural da cidade. Tivemos a sanção do Siscult no início do ano, que destina 10% do orçamento da Manauscult para a realização de editais para o fomento ao Folclore e agora temos o fortalecimento do segmento como um produto turístico, realizado em um dos mais significativos cartões-postais da cidade”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

O diretor-presidente ressaltou ainda a parceria inédita com a Secretaria Municipal de Turismo de Manacapuru, município que integra a Região Metropolitana de Manaus, que participará do 61º Festival Folclórico do Amazonas com a apresentação das cirandas típicas do município, Tradicional, Flor Matizada e Guerreiros Mura, no dias 26 e 29 de julho, e 2 de agosto, respectivamente.

O Festival Folclórico do Amazonas tem apoio financeiro aos grupos por meio do Edital de Chamamento Público nº 006/2017, que encontra-se em andamento na Fundação. No total, 84 grupos folclóricos da categoria Bronze, Prata e mais os Bumbás A – Ouro estão aptos a concorrerem ao edital para receberem o apoio financeiro.

Inscrições

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) aptas a concorrerem têm até a próxima segunda-feira, 26/6, para se inscrever no edital. Os interessados deverão preencher formulário disponível no site vivamanaus.com, banner Editais, com documentação exigida e em envelope lacrado, com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 06/2017 – MANAUSCULT”, a serem entregues no Protocolo da Manauscult , na Av. André Araújo, 2767 – Aleixo, das 8h às 17h. A proposta de convênio deve conter histórico, documentação da associação e projeto técnico. O edital está disponível em vivamanaus.com/editais.

Sorteio

Nesta terça-feira (20), às 18h, no Les Artistes Café Teatro, ocorrerá o sorteio da ordem de apresentação dos grupos da Categoria Bronze, Prata e Bumbás A – Ouro. Além da diretoria da Manauscult estarão presentes representantes dos grupos folclóricos que deverão participar do 61º Festival Folclórico do Amazonas.

Barracas Gastronômicas

A Manauscult lançou também o edital para selecionar empresa especializada em feiras gastronômicas que irá gerir as 30 barracas de comidas e bebidas durante o 61º Festival Folclórico do Amazonas. O Edital de Chamamento Público nº 07/2017 foi publicado na edição 4146, do Diário Oficial doMunicípio do último dia 14. Os interessados deverão protocolizar proposta até o dia 23 de junho.

Com informações da assessoria