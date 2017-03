Ponta Negra recebe caminhada que comemora o Dia mundial de Conscientização do Autismo

No Dia mundial de Conscientização do Autismo, comemorado neste domingo (02), vários grupos e entidades promovem a caminhada ‘Manaus Toda Azul’, a partir das 8h, na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. O objetivo é fazer com que as pessoas conheçam e se interessem mais por assuntos relacionados a doença.

Segundo a coordenadora do grupo ‘Agir’, Verelena Barbado, as pessoas poderão participar de um aulão de ritmos, com os servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e, logo em seguida, da caminhada – que terá um percurso curto, por conta das crianças. Além disso, bicicletas vão estar disponíveis para os participantes.

“O evento é aberto ao público. Quem quiser participar, a recomendação é ir com uma blusa azul, que é a cor do autismo. Esperamos que seja uma oportunidade de ajudar, de ter menos julgamento e mais compreensão com os autistas, pois cada um tem sua particularidade. Que esse assunto não seja mais um tabu, mas algo que possa ser tratado naturalmente”, disse.

A programação ainda vai contar com panfletagens e faixas com informes sobre o autismo. Haverá ainda soltura de balões azuis, distribuição de fitas da mesma cor e atividades recreativas, como: pula-pula, piscina de bolinha e circuito psicomotor.

Outros atividades

As comemorações seguem durante a semana. Na segunda-feira (3), uma missa vai ser realizada na Igreja Nossa Senhora de Fátima, a partir das 8h30. No mesmo dia, uma sessão especial será realizada, a partir das 9h, na Assemblégia Legislativa do Amazonas (Aleam), no bairro Parque Dez.

No dia 08 de abril terá café da manhã beneficente, promovido pelo Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA-AM), no restaurante Cliper, situado na rua Santa Isabel, no bairro Centro. O local fica entre as ruas Visconde de Porto Alegre e Duque de Caxias. O valor é R$ 15. E no dia 10 de abril, um ciclo de palestras será realizado, entre as 14h às 18h, na Ordem dos Advogados do Brasil.

