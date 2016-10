Ponta Negra é palco da segunda noite do Boi Manaus neste sábado; dez atrações comandam a festa

Dez atrações se apresentam hoje, a partir das 19h, no circuito Ponta Negra, nos trios elétricos e no palco do Anfiteatro, durante o Boi Manaus 2016, evento que integra a programação do aniversário de 347 da cidade. Cada artista percorrerá um trecho de 45 minutos entre as rotatórias do Tropical Hotel e da av. do Turismo.

Carrapicho, Canto da Mata e Carlinhos do Boi são os primeiros a se apresentar. Na sequência, o trio composto por Renato Freitas, Junior Paulain, Klinger Araújo e Prince do Boi comandará o “Trio Top”, uma homenagem a Arlindo Júnior, que está ausente da programação deste ano por problemas de saúde.

Israel Paulain e David Assayag se apresentam acompanhados da Batucada e Marujada de Guerra, respectivamente. O cantor Sebastião Jr encerra o circuito de trio às 1h15.

Às 1h25, o palco do Anfiteatro é quem passa a ser o foco da festa: os bumbás Corre Campo, Brilhante e Garanhão se apresentam até às 2h50.

Para o Boi Manais 2016, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) irá monitorar as linhas de ônibus 120, 126, 450, 542 e 678, que ficarão em operação até às 3h30. Haverá o reforço de frota conforme a demanda e a disponibilização de 20 ônibus reservas, dentre eles dez veículos articulados.

Além disso, o embarque e desembarque dos passageiros se concentrará na avenida Coronel Teixeira, a partir da avenida do Turismo, em pontos de parada sinalizados nas áreas de venda de cocos.

Circuito Itaúba

Clássicos do boi-bumbá de todos os tempos animaram a primeira noite do Boi Manaus 2016 durante nove horas de festa na av. Itaúba, zona Leste da cidade. “Ritmo Quente”, “Alegria de dançar” e “Canto Envolvente” foram alguns dos sucessos que comandaram a festa. Ao todo, 50 mil pessoas participaram do evento.

“Só quero agradecer muito a essa cidade que nos acolhe e nos envolve, especialmente a zona Leste, que é muito querida para mim”, afirmou o cantor Edílson Santana.

“É muito lindo ver essa animação, esse público que ama o boi-bumbá”, afirmou a cantora Márcia Novo, uma das participações especiais da noite. Ela se apresentou no trio do cantor Carlos Batata.

“Eu venho todos os anos. Adoro essa festa. Saí da academia às 21h e vim direto pra cá. Não parei de dançar um só minuto”, afirmou Dulce Queiroz, moradora do Nova Floresta.

Mais de 30 fiscais do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) controlaram o fluxo e tráfego de veículos no entorno. No controle dos ambulantes, dez homens da Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) atuaram durante a noite toda. Duas equipes completas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram de plantão. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou a limpeza do local com um efetivo de 100 pessoas e dez catadores da coleta seletiva.

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) realizou operação de orientação e conscientização dos riscos à infância e juventude com servidores atuando no local.

A segurança foi reforçada pelo quantitativo de 183 homens da Polícia Militar, 36 da Guarda Municipal e 100 da segurança privada.

Com informações da assessoria