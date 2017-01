Polo de duas rodas prevê alta de 2,5% na produção

Após anos em queda, o setor de duas rodas do Polo Industrial de Manaus (PIM) prevê aumento na produção de motocicletas de até 2,5% para este ano em relação a 2016, conforme dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

A indústria fechou o ano passado com um resultado negativo, com produção de 887.653 unidades, 29,7% a menos que em 2015, com 1.262.708 unidades fabricadas no país.

O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, declarou que a estimativa poderia ser maior, mas com o resultado negativo em 2016, a expectativa foi reavaliada e, agora, a entidade espera terminar o ano com produção na casa de 910 mil unidades. “O mercado sofreu com as incertezas da política durante todo o ano de 2016. Dentro de uma certa cautela para 2017, projetamos atingir resultados parecidos ao de 2016, mantendo-se estável. Apostamos no salão de duas rodas em novembro para alavancar as vendas”, afirmou.

Desempenho

A queda brusca levou a produção aos índices praticados ainda em 2002. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, declarou que a queda já era esperada e apontou que a queda ocorreu nos modelos de maior volume, que são aquelas motos de até 200 cilindradas compradas para serem uma ferramenta de trabalho. “Já temos um desemprego atingindo quase 13 milhões de pessoas, temos a falta de confiança daqueles que estão empregados. Todos esses fatores somados às dificuldades que o consumidor tem tido para ter acesso a financiamentos pela falta de habilitação das financeiras na análise de crédito, resulta no que estamos vendo”, criticou.

O presidente apontou, ainda, que a saída passa por estabilizar o desemprego em, ao menos, 4 meses e tentar retomar a confiança do consumidor e encontrar uma ferramenta que viabilize o acesso ao crédito.

Produção

Apenas para o mês de dezembro de 2016, foram fabricadas 32.814 motocicletas, queda de 35,2% na comparação com o mesmo mês de 2015, quando a produção somou 50.633.

Em relação ao mês de novembro, o recuo é de 53,3%, mas a associação ressalta que é preciso considerar férias coletivas das fábricas do setor no último mês do ano.

Vendas e exportações

No ano passado, foram vendidas para concessionárias 858.120 motocicletas. O número representa queda de 27,9% em relação a 2015, quando foram comercializadas 1.189.933 unidades. Segundo dados de licenciamento do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), em 2016, os emplacamentos de motocicletas caíram 26,5%, para um total de 899.793. As exportações caíram 14,6% no ano passado, para 59.022 motocicletas, ante 69.123 em 2015.

Em dezembro, houve leve melhora nos números, com vendas de 6.402 unidades para o exterior, aumento de 7,7% na comparação com o mesmo mês de 2015.

Joandres Xavier

EM TEMPO