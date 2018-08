Wilson Lima e Carlos Almeida Filho oficializam candidatura ao Governo

Manaus - Com os nomes de Wilson Lima (PSC), Carlos Almeida Filho (PRTB) e Luiz Castro (REDE) para os cargos majoritários de governador, vice e senador, a coligação “Transformação para um novo Amazonas” registrou as respectivas candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), na manhã desta segunda-feira (13). Junto ao registro, a chapa apresentou o Plano de Governo para o Amazonas.

Wilson Lima

Oficialmente candidato ao Governo, Wilson Lima (PSC), reafirmou o compromisso de trabalhar fortemente a segurança pública, educação, saúde e geração de emprego e renda. “Eu entendo que essas são as as áreas que mais foram prejudicadas por esse grupo que está aí. Chegou a hora de mudar e nós vamos começar por aquilo que a população quer que é segurança, saúde, educação e emprego”.

Vice-governador

O defensor público Carlos Almeida Filho (PRTB), candidato a vice-governador, lembrou que a experiência de mais de uma década na defensoria foi o incentivo para a candidatura. “Ao longo dos últimos dez anos eu tenho atuado em prol da população e eu sei o quanto o Estado está ausente na vida das pessoas. E o nosso interesse é na transformação dessa realidade porque conhecemos, nas nossas diferentes áreas de atuação, a realidade”.

Senado

Candidato ao Senado, Luiz Castro (REDE), afirmou que a chapa representa a verdadeira transformação e a possibilidade de ter o Amazonas governado com foco nos interesses coletivos. “Nós queremos iniciar uma nova etapa não só na política, mas principalmente na administração pública e na representação da sociedade dentro da administração. Essa será a bandeira da nossa candidatura e o que nós queremos mostrar para a população. ”

No mesmo ato, a coligação “Transformação para um novo Amazonas” registrou, ainda, 43 candidatos a deputado estadual e 16 candidatos a deputado federal.

Agora, o TRE-AM irá avaliar os documentos para o processo de deferimento em um prazo de cinco dias. A partir do deferimento, os candidatos poderão emitir CNPJ, abrir conta bancária de campanha e efetuar gastos com o processo eleitoral. O prazo final para o registro das candidaturas é o próximo dia 15 (quarta-feira).

