Vanessa chega a Manaus para articulações

| Foto: Márcio Melo

Manaus - A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) chegou nesta quarta-feira (10), em Manaus, para continuar nesta sexta-feira com as negociações em torno da sua candidatura à reeleição numa coligação com PT e o PSB.



Da tribuna do Senado, a parlamentar anunciou que teve “uma excelente reunião” com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. “Eu agradeço ao presidente do PSB. Estou indo a Manaus agora, e continuaremos as tratativas lá”, disse a senadora.

Candidata do PT ao Senado

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, voltou a afirmar que Grazziotin é a candidata do PT a senadora do Amazonas. “Já tínhamos esse compromisso há muito tempo, pela sua postura, dedicação e coragem que tem aqui. Nós não temos outra candidatura no Amazonas para Senado. E espero sinceramente que a gente resolva essa situação. O PT já está com tudo encaminhado”, disse.

Reforma trabalhista

O senador Lindbergh Farias lembrou que a parlamentar fez um mandato “extraordinário”, de defesa do povo trabalhador. “Eu nunca vou me esquecer daquela votação da reforma trabalhista. Aquilo foi um divisor de águas, e a senhoras ali, ocupando essa mesa. Eu hoje, quando encontro pessoas nas ruas, senadora Vanessa, as pessoas dizem sabe o quê? ´Olha, eu fui demitido e fui recontratado por um salário mais baixo. Terceirização. Eu não estou recebendo hora extra´.

“Quero dizer da minha satisfação na garantia da sua legenda e tempo de televisão para a renovação do seu mandato. A importância da sua presença para o Brasil e para o Amazonas é incontestável, e é uma satisfação enorme de praticamente todos os senadores desta casa que reconhecem o valor e a importância do seu trabalho”, aparteou também o senador Roberto Requião (MDB-PR).

