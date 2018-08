'Seduc engaveta R$ 1 bilhão do Fundeb'

A denúncia foi feita pelo deputado Serafim Corrêa (PSB), baseado em dados disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) | Foto: Malika

O Estado engavetou, somente no primeiro bimestre deste ano, R$ 513 mil de recursos do Fundeb que deveriam ser aplicados no magistério.



A denúncia foi feita pelo deputado Serafim Corrêa (PSB), baseado em dados disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). De acordo com o parlamentar, de janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) recebeu R$ 1 bilhão em repasses do Fundo, mas só prestou contas dos recursos recebidos no primeiro bimestre (janeiro e fevereiro).

Babita guardada

Sarafa disse não querer detonar o secretário (Lourenço Braga), mas a Seduc tem dinheiro parado na conta.

— A Seduc não apresenta relatórios, o último que apresentou (1° bimestre) demonstra que tem muito dinheiro na conta e que deveria ser aplicado no pagamento de professores -.

Guardou por quê?

O parlamentar lembra que, na semana passada, a Seduc sustentou não possuir recurso parado em caixa e que “pagamento de abono só ocorre quando há sobras do recurso federal”.

— Só que, no final desse período, mantinha em conta R$ 513.395.195,70 –, cutucou Serafim.

Ditador de bazar

Mesmo com seu partido, o PR, na base aliada de Amazonino, o deputado estadual Sabá Reis segue fazendo oposição ao governador na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Na sessão de ontem (7), o parlamentar chamou Amazonino de “Ditador de Bazar”.

Vidente

Segundo Sabá, Amazonino está dando uma de vidente e falado a assessores que, com o arranjo eleitoral deste pleito, o parlamentar não se reelege deputado estadual.

— Esse ditador de bazar pensa que é dono da vontade do povo – afirmou Sabá.

Juntos e misturados

Por mais que neguem e não tenham fechado oficialmente alianças partidárias, informações de bastidores dão conta de que Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (MDB) estão novamente alinhados.

Cooptador

A verdade é que, nestas eleições, o atual governador tem sido preciso na hora de cooptar aliados, principalmente aqueles que recentemente o criticavam.

Além de Braga, integram a lista Alfredo Nascimento (PR) – que há anos andava de banda com o Negão – e Rebecca Garcia (PP), que atrelou a imagem de Amazonino à velha política -.

Por quê?

A pergunta que não quer calar é:

— O que Amazonino tem feito para atrair velhos aliados? O mau cheiro dessas negociações já está no ar.

Bye, bye, tucanos

O vice-prefeito Marcos Rotta (sem partido), ao comentar sua saída do PSDB.

— Hoje assinei minha desfiliação do PSDB. Deixo o partido, mas não as amizades que construí e muito menos a minha convicção de continuar trabalhando por nossa cidade. Onde eu puder servir melhor a Manaus, eu servirei. Obrigado a todos pelo apoio. Vamos em frente!

Praciano fora

O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou que a sigla não terá candidato ao Senado Federal no Amazonas.

A decisão atende a uma orientação da executiva nacional do PT que decidiu apoiar a reeleição de Vanessa Grazziotin (PCdoB).

Justiça feita

Não é errado um partido querer ter candidatura própria, mas justiça seja feita, La Grazziotin foi uma das mais ferrenhas defensoras de Lula e de Dilma no Congresso Nacional.

Portanto, o PT do Amazonas deveria, ao menos, reconhecer isso. A executiva nacional agiu de forma consciente.

Pagaram com traição

Só para lembrar, ao menos dois políticos do Amazonas que passaram os oito anos de Lula “sendo petistas desde pequenininhos” e os dois anos da Dilma como ministros de Estado, apunhalaram a presidente votando a favor do impeachment.

O nome deles vocês já sabem: Eduardo Braga (MSB) e Alfredo Nascimento (PR).

Lealdade comunista

Vanessa ficou lá na trincheira, dando a cara para bater, sendo xingada, criticada às vezes até de forma chula, mas não arredou um pé.

Ingratidão petista

Porém, o imbróglio entre Vanessa e Francisco Praciano, que pleiteava ser o indicado do PT à vaga, não vai enfraquecer a candidatura da comunista.

Mas criou um clima de insatisfação.

Isso pôde ser observado domingo (5), durante a convenção estadual do PT, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Estamos com a Vanessa!

Sobre o quiproquó, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, mandou um recado para o PT do Amazonas:

— Quero deixar claro que, no Amazonas, definimos por uma aliança com PSB e PCdoB. O PT não lançou candidatura ao Senado para apoiar a companheira Vanessa, mulher de luta, valorosa, guerreira.

Vou resolver!

Gleisi revelou que hoje (8) se reunirá com a presidente nacional do PCdoB, Luciana Barbosa, para conversar com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e resolver a situação de Vanessa.

– Estamos tendo problemas com a aliança com o PSB. Amanhã, eu e Luciana, presidenta do PCdoB, conversaremos e vamos procurar o presidente do PSB para resolver a situação de Vanessa. Que fique claro, a candidatura do PT ao Senado no AM é Vanessa Graziotin!

Insegurança geral

Com a capa do EM TEMPO nas mãos, o deputado Sidney Leite (PSD) se pronunciou na Aleam criticando a atuação do governo na segurança pública.

Com a manchete do jornal afirmando que 113 pessoas foram mortas em julho no Estado, o parlamentar cobrou pulso do chefe do Executivo contra o crime organizado.

Dia do cyber-atleta

O vereador de Manaus João Luiz (PRB) apresentou um Projeto de Lei na Câmara Municipal de Manaus (CMM) que institui o Dia Municipal do Esporte Eletrônico e do Cyber-Atleta, a ser comemorado, anualmente, na última quinta-feira do mês de junho.

O PL também propõe que os cyber-atletas terão direito a concorrer à aquisição de bolsa atleta.





