Arthur Neto insinua que Amazonino 'comprou' Rotta

O prefeito também criticou a gestão de Amazonino Mendes nas finanças do Estado e o acusou de não cumprir acordos políticos | Foto: Divulgação

Manaus - Em entrevista após o lançamento do Projeto Passo a Paço 2018, na tarde desta terça-feira (7), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), insinuou que o governador Amazonino Mendes (PDT) "comprou" o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, que anunciou sua desfiliação do ninho tucano alegando incompatibilidade de interesses com a sigla.



Arthur afirmou que alguns segmentos da política vêem pessoas como mercadorias e as compram oferecendo estrutura, que na verdade, é apenas uma palavra trocada para não falar especificamente em dinheiro.

“Agora, na política, virou moda chamar dinheiro de estrutura. Então, o sujeito tem muita vergonha, muito pejo e ele não fala em dinheiro. Ele não fala assim: eu quero dinheiro. Ele fala: eu preciso de estrutura. Estrutura é dinheiro. E dinheiro assim, farto, não pode sair de mãos honestas e as mãos que receberem dinheiro para estrutura são pessoas que entraram no nicho da desonestidade por terem participado de um ato desse porte. Espero que não seja esse o caso. Deploro muito essa política, e o governador tem esse jeito”, afirmou o prefeito, dizendo ainda que espera que isso não respingue na imagem de Rotta.

“Tudo que eu espero é que isso não respingue nele. Estou aqui. Nada me abala. Eu fico triste porque sou uma pessoa sentimental, mas me fazer perder a pegada não. Esqueçam isso”, disse.

Arthur afirmou que alguns segmentos da política vêem pessoas como mercadorias | Foto: Divulgação/Semcom

Marcos Rotta deixou o PSDB

Vice-prefeito Marcos Rotta (à esquerda) em conversa com prefeito Arthur Neto (à direita), enquanto titular da Seminf | Foto: Divulgação

Marcos Rotta deixou o PSDB depois de 13 meses na sigla.

Em nota enviada à imprensa o vice-prefeito disse que tomou a decisão com muita cautela, sem prejudicar ninguém, e que está decepcionado com a forma de como as coisas se desenrolaram dentro do partido. Segundo Rotta, a promessa era de que ele seria candidato a governador e não vice ou qualquer outro cargo.

“O que discutiram e aventaram comigo foi a real possibilidade de eu ser candidato ao governo do Estado. Esse foi o único ponto que eu discuti com o meu partido. Essa questão de que eu queria ser vice de A ou B jamais passou de especulação. Eu nunca tive qualquer tipo de conversa nesse sentido”, explicou.

“Se não foi essa decisão do meu partido, eu tenho que, como homem público sensato e maduro, respeitar. Eu posso discordar dela, mas respeito. Tanto respeito que, neste momento, estou saindo do PSDB em respeito à decisão tomada. As pessoas precisam entender que, assim como eu aceito a decisão delas, elas têm de respeitar a minha decisão”, concluiu Rotta.

Estado falido

O prefeito também criticou a gestão de Amazonino Mendes nas finanças do Estado e o acusou de não cumprir acordos políticos, uma vez que a promessa durante a eleição suplementar do ano passado é que ele não seria candidato à reeleição neste ano.

“Ele Prometeu que não seria candidato a nada, que não seria candidato a reeleição, que iria organizar as finanças e na verdade aprofundou o caos. Houve um aumento de arrecadação e ele diz que normalizou a economia. Nada! A economia do Amazonas está falida. Não tem nada disso. Ele é candidato porque gosta disso, vive para isso. Ele estava enfurnado numa casa e nós fomos busca-lo como aquele que não seria candidato a mais nada, mas ele está aí e com as piores práticas”, disse.

Leia mais:

Marcos Rotta anuncia saída do PSDB e diz que seguirá independente



Marcos Rotta pode quebrar aliança com prefeito Arthur Neto