David Almeida se reúne com vice para alinhar propostas

O encontro aconteceu na sede do PSB, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, um dia após a executiva regional do PT ter aprovado o apoio a David Almeida | Foto: Divulgação

Manaus - Confirmado como candidato ao Governo do Amazonas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), neste fim semana, o deputado David Almeida (PSB) reuniu nesta segunda-feira (06) com o advogado Jorge Guimarães, indicado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) como candidato a vice na chapa da coligação Renova Amazonas.



O encontro aconteceu na sede do PSB, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, um dia depois de a executiva regional do PT ter aprovado, por unanimidade, o apoio ao nome do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida, como candidato ao Governo do Amazonas, com uma chapa formada, ainda, pelos partidos Podemos, PMN, PMB e Pros.



Leia também: PT do Amazonas fecha apoio a David Almeida e indica o vice na chapa

David destacou a experiência do advogado Jorge Guimarães no segmento trabalhista e afirmou que essa aliança vai somar. Jorge, que é advogado da Central Única dos Trabalhadores (CUT), é ex-delegado da Superintendência Regional do Trabalho e ex-secretário da Infância e da Juventude, do ex-prefeito Serafim Corrêa.



“O doutor Jorge Guimarães é um militante atuante dos trabalhadores, que vai somar muito conosco nesta eleição com a sua experiência, com a sua expertise. Essa parceria é em prol das mudanças que o estado do Amazonas tanto precisa e que tanto almeja. Portanto, eu tenho a honra e satisfação de estar ao lado do doutor Jorge para que possamos mudar o Amazonas”, disse David.



Escolhido como o candidato a vice-governador, entre outros cinco nomes do PT, Jorge Guimarães disse que se sente muito honrado pela decisão do seu partido, que hoje dá à coligação mais de um minuto e meio de tempo de TV.



“Em primeiro lugar, quero agradecer à recepção maravilhosa que tivemos no PSB e agradecer ao meu partido pela confiança depositada em mim e pela indicação para compor essa chapa. É uma honra estar junto aqui com companheiros como o David Almeida, que vão empreender uma luta para transformar esse Estado num lugar melhor para o povo do Amazonas viver”, salientou o advogado.

Leia mais:

David Almeida ameaça acionar Justiça contra Amazonino Mendes

Pré-candidato David Almeida é eleito vice-presidente do PSB no AM

David Almeida lança coligação com o PT nas eleições ao governo do AM



David Almeida recebeu a visita de Jorge Guimarães na sede do PSB ontem



David Almeida se reúne com vice para alinhar propostas