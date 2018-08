Ex-deputado Francisco Praciano deseja ser candidato ao Senado pelo PT

"Fui vetado e estou aguardando a decisão da senadora Vanessa. Meu destino político está nas mãos dela. Se ela quiser, eu sou candidato!", afirmou o ex-deputado | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Com a decisão da direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) de apoiar a reeleição da senadora Vanessa Grazziotin (PC do B), Francisco Praciano (PT), ex-deputado federal e postulante ao cargo, manifestou seu desejo de se colocar à disposição do eleitor como opção ao Senado Federal e usou seu Facebook para pedir a benevolência da comunista para dar seguimento ao seu projeto.



“Mesmo com toda a base do partido ao meu lado e pedindo para me lançarem, não o fizeram, me excluíram devido a um pedido nacional. Fui vetado e estou aguardando a decisão da senadora Vanessa. Meu destino político está nas mãos da Vanessa. Se ela quiser, eu sou candidato! Decida, companheira!", disse Praciano.

Leia também: ‘Tudo pode acontecer’, diz Sinésio sobre Praciano ser vice de David

Na fala do político, ele afirma que está dependendo apenas da decisão da senadora para lançar a candidatura. "Membros da nacional do PT me informaram que minha candidatura ao Senado depende de tua decisão (referindo-se a Vanessa)! Se a Vanessa sair ao Senado, estou fora. Se a Vanessa sair a deputada federal, ainda vou negociar com o presidente do PT, Sinésio, ou seja, com a direção estadual, se posso ou não sair candidato ao Senado. Essa é a verdade. Sou eu, então, que está vetando alguém? Ou ainda: sou eu que estou vetando a Vanessa?”, indagou



Também por meio das redes sociais, Grazziotin já adiantou que não vai abrir mão da sua reeleição.

“O PCdoB aprovou por unanimidade a minha candidatura à reeleição ao Senado Federal. Tenho muito orgulho de ter representado o meu estado do Amazonas nestes últimos 20 anos em Brasília. Sempre trilho o mesmo caminho e estive do mesmo lado. Da defesa dos trabalhadores, da defesa do Amazonas, do povo brasileiro. Quero justificar a manutenção da minha candidatura à reeleição para o Senado Federal. Nunca tive medo de nada. Tomei decisões difíceis no primeiro momento, mas, logo depois, a história fez justiça. Não é apenas uma decisão minha, mas da direção nacional do partido de lançar a minha candidatura”, disse.

Em contato com Em Tempo o comando de campanha da senadora Vanessa avaliou a declaração de Praciano como “estranha”.



“A declaração é estranha, porque o Praciano sabe que, do ponto de vista político, é inviável as duas candidaturas no campo de esquerda que, tradicionalmente, o eleitorado amazonense não tem. Isso seria um suicídio eleitoral. Ele está consciente dessa realidade. A senadora já tem o apoio do PT, que vem anunciando há muito tempo. E ela (Vanessa) acha natural que o PT discuta isso. Mas isso só favorece as forças conservadoras. A senadora é candidata à reeleição. Tem uma relação com o PT nacional há muito tempo. Ela tem uma viabilidade eleitoral. Tem condições reais de vencer a eleição. O Praciano só chega a um quarto do eleitorado dela na última pesquisa”.

Leia mais:

David Almeida deve ter vice do PT em chapa

Esquerda dialoga para construir "blocão" em eleições no Amazona