Marcus Rotta pode quebrar aliança com Prefeito Arthur Virgílio

Manaus - O período de convenções partidárias foi encerrado no último domingo (5), mas as articulações políticas em torno das eleições deste ano seguem tendo desdobramentos. Vice-prefeito de Manaus e até então braço direito de Arthur Neto, Marcos Rotta deve abandonar o PSDB e migrar para o time do governador Amazonino Mendes. Quem levantou essa possibilidade foi o próprio prefeito de Manaus, em entrevista na manhã desta segunda-feira (6).

“Ele tem que agir com maturidade. Ele já esteve com Amazonino, já esteve com o Omar, já esteve com o Eduardo, já esteve comigo e, agora, volta para o Amazonino. Não é do caráter do Marcos dar essa volta ao mundo. Tem alguma coisa estranha, sair daqui e renunciar. Eu ofereci a ele uma secretaria que criaria para ele, de gestão, para ele controlar a gestão e me deixar entrar nos momentos decisivos”, contou Arthur.

“O que tiver que acontecer vai acontecer. Como dizia meu pai: ‘em política, às vezes, o melhor movimento é você ficar parado’. Por isso vou ficar parado como estou”, concluiu.

O indício de rompimento entre Arthur e Rotta foi dado no último sábado (4), na convecção conjunto de PSDB e PSD, que homologou a candidatura do senador Omar Aziz ao Governo do Amazonas com Arthur Bisneto como vice. Na ocasião, Marcos Rotta decidiu não participar do evento.

Nos bastidores, comenta-se que Rotta deve assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM). Sobre o assunto, a assessoria se limitou a dizer que tudo não passa de especulação e que ele segue como vice-prefeito de Manaus.



Em entrevista ao site Estado Político, Marcos Rotta disse, no sábado (4), que repensaria seu rumo dentro do grupo liderado por Arthur e que não descartava sair do PSDB.



A intenção do vice-prefeito era ter mais protagonismo nestas eleições, uma vez que deixou a secretaria de obras do município para se envolver ativamente no pleito. Pessoas próximas a Rotta afirmam que ele desejava ser o indicado a vice de Omar, posto dado a Arthur Bisneto.

Na eleição de 2016, Marcos Rotta almejou ser candidato a prefeito, mas o PMDB, seu partido à época, decidiu apoiar Arthur Neto e, por orientação de Eduardo Braga, ele foi vice na chapa. No ano passado, ele deixou o “barco” peemedebista e migrou para o ninho tucano.

Em entrevista recente ao EM TEMPO, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, afirmou que Rotta seria seu sucessor natural como chefe do Executivo municipal em 2020, dando mostras de que o projeto em torna dele estava desenhado.

