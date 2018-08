David Almeida lança coligação com o PT nas eleições ao governo do AM

Manaus - O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou no início da tarde deste domingo (5) que a executiva estadual decidiu por unanimidade apoiar a candidatura de David Almeida, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), ao governo do Estado do Amazonas. Pelo acordo nacional entre as legendas, o PT ficará com a vaga de senador e vice-governador da coligação, o que a sigla decidirá até o final das tarde deste domingo.



O anúncio oficial aconteceu na manhã deste domingo, no Sindicato dos Metalúrgicos, Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores que, este ano, coliga com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), seguindo a diretriz estadual.

David Almeida anunciou sua candidatura ao governo do estado, durante convenção estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizada na tarde da última sexta-feira (3), no bairro Cidade de Deus, na Zona norte de Manaus.

Lotando o Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, na Avenida Duque de Caxias, Praça 14 de Janeiro – Zona Centro-Sul da capital, aliados do PSB e do PT reuniram-se para contemplar o anúncio da coligação entre os partidos.

O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, em Manaus – Sinésio Campos – reforçou a aliança entre os grupos políticos ao lado do líder da Assembleia Legislativa do Estado e salientou que a decisão de apoiar o PSB na posição de vice candidato ao governo do Amazonas foi uma escolha que partiu da liderança nacional do PT.

“Nós decidimos ficar neutros na escolha de quem iriamos apoiar durante as eleições de 2018, mas confiamos plenamente nas decisões de nossa liderança nacional. Em Manaus, vamos acatar a coligação entre o PSB com o PT e fazer desse casamento a melhor proposta política para junto lutarmos pela construção de uma cidade, que faça jus à suas riquezas”, destacou Sinésio Campos.

Durante o anúncio, uma pequena ala radical de militantes do PT não concordou com o apoio do partido ao PSB e se posicionou contra à decisão de cunho nacional. Após alguns minutos de protesto, a situação no local foi controlada.

Por conta do tumultom o pré-candidato ao governo David Almeida (PSB) deixou o sindicato antes de oficializar o nome que deve ocupar a cadeira de vice governador, ao lado do líder da Assembleia Legislativa do Estado, mas antes de sair não escondeu sua preferência para quem deve ocupar o cargo.

“Francisco Praciano seria o vice dos meus sonhos. A gente ainda não pode afirmar que é ele quem disputa o cargo de vice pelo governo ao meu lado, porque essa decisão está sendo tomado pelo corpo nacional do PT, mas seria um prazer trabalhar com ele porque é um profissional com o qual eu ainda tenho muito a aprender”, destacou David Almeida, ao ser perguntado quem o acompanharia na disputa pelo governo do Amazonas.

