PPS reúne mais de seis mil pessoas em convenção neste domingo no AM

Manaus - O Partido Popular Socialista no Amazonas (PPS) realizou, na manhã deste domingo (05/08), Convenção Estadual no Clube dos Sargentos e Subtenentes da Polícia Militar e Bombeiro Militar, no conjunto Beija-flor, zona Norte de Manaus. Durante o encontro, ficou oficializada a pré-candidatura de 48 pré-candidatos a deputados estaduais e um federal para as Eleições 2018.



O evento contou com a presença do governador do Amazonas, Amazonino Mendes, do pré-candidato ao Senado Federal, Alfredo Nascimento, dos presidentes estadual e municipal do PPS, Elcy Barroso e Manoel Almeida, respectivamente, além de apoiadores de campanha.

De acordo com o presidente Estadual do PPS, Elcy Barroso, o partido está pronto para enfrentar as eleições deste ano. “Aqui, nesta convenção, estamos mostrando que temos base e muita representatividade em todos os segmentos da sociedade, ressaltou, ao dizer que o partido está apoiando o governador Amazonino Mendes.

Deputada Federal

Única pré-candidata a disputar a vaga de deputada federal, Rosidalva Aquino falou, em seu discurso, sobre a necessidade de renovação. "A Câmara dos Deputados precisa ser bem representada e, para mim, é uma honra poder fazer parte deste partido".

