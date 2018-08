Bolsonaro optou por quem ele já conhece, diz Luiz Philippe de Orleans

De acordo com Luiz Philippe, ele e Bolsonaro tentaram se reunir mais vezes para conversar, o que não ocorreu. | Foto: Reprodução

São Paulo - Cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), Luiz Philippe de Orleans e Bragança acredita que o deputado tenha optado pela alternativa que conhece melhor. "Eu não tive tempo de conversar com o candidato e deputado Jair Bolsonaro, ele não me conhece em profundidade, só nos encontramos umas quatro vezes, cinco vezes talvez", explicou.



De acordo com Luiz Philippe, ele e Bolsonaro tentaram se reunir mais vezes para conversar, o que não ocorreu. "Então ele não tem como fazer opinião sobre mim, não teve tempo de fazer opinião sobre mim e acabou optando por aquilo que acho que ele já conhece, se for esse o caso", disse.

Na opinião do membro da família real brasileira a escolha de Bolsonaro é "totalmente plausível" dado que a vice-presidência "é um cargo de extrema confiança".

Mourão



No início da tarde deste domingo, o presidente do PRTB, Levy Fidelix, confirmou que o general Hamilton Martins Mourão aceitou a vaga de vice-presidente na chapa do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), na corrida ao Palácio do Planalto.

De acordo com Fidelix, o anúncio será feito oficialmente às 14h30 deste domingo, em convenção nacional do PRTB, em São Paulo.

