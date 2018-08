‘Esta será a eleição mais disputada dos últimos 35 anos’, diz Santiago

A dez dias do início de uma campanha eleitoral acirrada para escolher o novo governador do Estado, o presidente da Comissão de Ética e Reforma Política da OAB, coordenador do Comitê Estadual de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois, o sociólogo e advogado Carlos Santiago aponta as particularidades deste pleito, a influência do PT do ex-presidente Lula nas urnas e do poder decisivo do voto no interior.



EM TEMPO – O Senhor acredita que o fato do eleitor ser levado às urnas, por três anos consecutivos, causa um desgaste, já que no último pleito houve um elevado índice de abstenções?

Carlos Santiago – Acho que o exercício do voto faz parte da vida das pessoas. O grande problema do Brasil atualmente é a desesperança na classe política, a corrupção. Há pesquisas que indicam que, ao menos, 60% das pessoas não estão com a vontade de participar do processo político que envolve as eleições. Esse indicador revela com clareza que há um desencantamento com os políticos e a própria prática de fazer política.

Acredito que as pessoas estão desestimuladas a votar com os nomes e partidos colocados. A sociedade participa de decisões no cotidiano, mas os nomes que se apresentam no atual cenário causam a desesperança. Esse é o grande desafio da democracia, que nem sempre é linear. O cidadão que faz o exercício diário de tomar decisões só tende a melhorar suas escolhas. Todos os poderes estão numa grande crise de credibilidade, o que acaba por refletir diretamente na participação do cidadão nas eleições.

EM TEMPO - Este pleito promete superar, em número, as denúncias e representações, registradas, pelo comitê, na eleição do ano passado?

CS - Na eleição passada, contabilizamos 26 denúncias, que se transformaram em 12 representações. Atualmente, a propaganda eleitoral ainda nem começou e já temos 21 denúncias, sendo que quatro delas, já se tornaram representações.

Quando recebemos qualquer denúncia, esta reclamação passar pelo nosso grupo com representantes de cada classe, como jornalistas, administradores bancários, economistas e, posteriormente, para um grupo de advogados, que analisam a coerência e as encaminham para o Ministério Público Eleitoral (MPE).

A atual legislação eleitoral autoriza, após o dia 15 de agosto, o início da campanha oficial. Então, quem pedir voto de forma explícita ou implícita antes desse prazo estará cometendo crime eleitoral. A forma explícita todos sabem; é dizer “vote em mim”. A forma implícita geralmente está ligada a um momento ou frase em que você está pedindo voto de forma indireta.

EM TEMPO - Os 45 dias de campanha prejudica os partidos políticos, quanto aos avanços para realização campanha no interior?



CS - A alteração do tempo de TV de 90 para 45 dias, é um avanço. Antes de se iniciar a campanha, como pré-candidato, é permitido promover reuniões, encontros, dar entrevistas e debater propostas e isso é um avanço enorme. O que é vedado são os pedidos explícitos e implícitos de votos.

No primeiro caso, o pré-candidato pode pedir de forma clara voto a qualquer cidadão, já o implícito, são aquelas maquiadas por meio da publicidade, em que o candidato precisa se comunicar com algumas pessoas, para se viabilizar politicamente.

Na legislação eleitoral, por exemplo, não é citado as permissões para pré-candidatos, nem é permitido patrocinar nada, nem autorizado a fabricação de peças publicitárias.

EM TEMPO - O vencedor desse pleito abrirá o caminho para uma gestão de oito anos?

CS- Amazonino só tem mais 4 anos, caso reeleito. Percebemos que todos têm um tronco em comum. Os principais candidatos, aqueles que tem mais força de coligação, tempo de televisão e estrutura de poder em mãos, percebe-se que eles são membros do mesmo grupo político.

Se analisarmos o quadro que se mostra com essas coligações, perceberá que em 2017, o eleitor votou nesse grupo político, o que demonstra que eles detêm bons indicadores nas pesquisas, que o eleitor, no momento da eleição, vota na linha tradicional. A política só muda se o eleitor mudar. A prova disso é que há 35 anos estão votando maciçamente nas mesmas pessoas do mesmo grupo.

EM TEMPO - O fato de cada concorrente ao pleito, ter acesso a máquina pública, torna a disputa histórica?

CS- Esta será a eleição mais disputada dos últimos 35 anos, por conta da divisão de poderes das máquinas públicas. Os principais candidatos contam com o apoio de grandes poderes, Amazonino do governo, o senador Omar Aziz (PSD) da Prefeitura de Manaus e o deputado estadual David Almeida da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Mas, devemos lembrar, que no ano passado, ocorreu um caso inédito, em que, pela primeira vez na história, um candidato ao governo, com o apoio do próprio Estado, não conseguiu se eleger. Foi o caso de Rebecca Garcia (PP), apoiada por David, durante a interinidade dele. Mesmo sem obter o sucesso desejado, Rebecca ajudou este grupo político formado por Amazonino, Omar e Eduardo Braga a contabilizar cerca de 70% dos votos do pleito, mostrando que o eleitor amazonense, ainda possui uma postura tradicional de votar e prefere não arriscar em escolher novas candidaturas.

Carlos Santiago falou sobre os grupos políticos que formalizaram candidatura ao pleito deste ano | Foto: Janailton Falcão





EM TEMPO - Diante de 45 dias de campanha e 62 municípios para percorrer, qual deve ser a estratégia para captar votos no interior?

CS - Há uma possibilidade altíssima de abstenções de voto no interior, por conta do desestímulo, da desesperança e pelo fato do Estado ser continental, em que os eleitores têm que se deslocar por muito tempo para votar.

Nas cidades do interior, quem decide os votos são os prefeitos, a partir do momento, que escolhem com quem irão caminhar na campanha. Outros recursos ficam prejudicados, como a TV, por falta de sinal, assim como o difícil acesso a internet, por conta do alto valor.

EM TEMPO - O impasse sobre a permanência do ex-presidente Lula na prisão ou a liberdade dele, pode refletir na coligação que o partido firmar aliança, no Amazonas, neste final de semana?

CS - O PT já tomou sua decisão decepcionante, que é seguir algum dos postulantes, que dominam o Estado há 35 anos. O PT se esforçou nos últimos dois pleitos, para indicar uma candidatura própria, tanto para governo e prefeitura, mas agora, faz o caminho inverso e causa esta decepção enorme. A legenda acabou entregando a coerência, tenho que se coligar com os mesmos candidatos de sempre.

EM TEMPO - Os candidatos que perderem este pleito, já saem com saldo positivo para a disputa da Prefeitura de Manaus, em 2020?

CS - Tem muitos casos neste pleito, em que os candidatos estão apostando muito mais no poder municipal, como é o caso do apresentador Wilson Lima. Quem perder a disputa deverá se cacifar, para conseguir sair vitorioso na eleição de 2020, afinal a capital amazonense detém 54% dos eleitores do Amazonas e 70% do PIB do Estado. Mas, aquele que se eleger, terá também peso fundamental para influenciar nesta próxima disputa.

