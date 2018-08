Arthur Bisneto é confirmado como vice de Omar Aziz em convenção

Manaus - Confirmando o que já era comentado nos bastidores da política amazonense, o Partido Social Democrático (PSD) anunciou o nome do deputado federal Arthur Bisneto durante convenção na tarde deste sábado (4).

A aliança entre os dois já era aguardada no meio político, após o prefeito Arthur Neto oficializar apoio à candidatura de Omar, no último dia 23 de julho. Durante a convenção, Bisneto se emocionou e disse que ficou feliz em ser indicado pelo pai para a chapa de Omar Aziz.

"Estou com Omar por um único motivo, porque ele é o único que pode resolver o problema da segurança pública e da saúde do Amazonas. Quando ele fala uma coisa, ele cumpre o que fala. Nunca vi Omar falar talvez. Eele pode até falar não, mas nunca foi um mentiroso. Ele é a melhor opção para o Amazonas! Quando o prefeito Arthur me indicou para a vaga de vice-governador, na chapa de Omar, eu digo que senti um misto de honra, de lágrimas e satisfação. Com a certeza que terei que trabalhar demais para estar ao lado de Omar no governo do Amazonas", disse.



O prefeito Arthur Neto falou ao público, que lotou o Studio 5, na zona Sul de Manaus, logo após o filho. Na ocasião, ele ressaltou que aposta em Omar, que tem experiência, para resolver vários dos problemas do Estado. A principal bandeira defendida na reunião foi a da segurança pública.

Sobre a relação amigável com Amazonino Mendes nos últimos dias, principalmente no dia em que comemorou os 40 anos de vida política, o tucano foi enfático e relatou respeito pela figura do "Negão", mas aproveitou para alfinetar a gestão dele no governo do Amazonas.

"Eu gosto do atual governador, eu só não quero que ele continue como governador. Isso é um direito meu em não querer que ele continue. Vamos deixar para quem verdadeiramente entende de gestão. Depois pretendo conversar com ele , mas agora estamos aqui para fortalecer essa aliança. Deus será o juiz de tudo".

Omar Aziz falou por último no evento e destacou a história que construiu como governador do Amazonas e os novos projetos para fazer o Amazonas voltar a crescer.

"Meu nome é Omar Aziz, o Omar que fez o Ronda no Bairro , o maior programa de segurança pública que esse Estado já viu. Eu sou o Omar que entrava na casa das mães desamparadas, com filhos pequenos e passando por necessidades. Eu sou o Omar que deu mais de 30 mil casas em todo o Amazonas para quem não tinha onde morar. O que eu prometo, eu cumpro e ninguém pode tirar isso de mim. Eu e o 'Arthurzinho' queremos apontar soluções para o Amazonas. Com o Ronda Total, nós vamos ocupar as áreas de Manaus e contamos com a parceria do prefeito Arthur Neto. Isso porque não se tem choque de gestão sem ação conjunta", disse o pré-candidato Omar Aziz durante o discurso.

Ele ainda aproveitou para falar sobre a atual gestão estadual. "Nós vamos trabalhar intensivamente para a segurança dos amazonenses. Hoje, não há ninguém que não tenha tido o celular roubado e isso nós não podemos aceitar. Estão só passeando com as viaturas na cidade. Governador, por favor, não é assim que se combate o narcotráfico e o crime. A solução é trabalhar com políticas públicas e com competência".

O partido realizou o evento para apresentar as candidaturas da chapa, entre elas a de Nejmi Aziz para o cargo de deputada estadual. A primeira-dama de Manaus, Elisabeth Valeiko, também estava presente, ao lado do prefeito Arthur Neto.



No dia em que oficializou apoio a Omar, o prefeito se manifestou na própria página, após Omar publicar no Facebook, um apelo indicando que Prefeitura e Governo do Estado não podem mais andar separados.

“Travamos, enquanto fui Governador e o Arthur Prefeito, um diálogo que superou - e o tempo provou isso - todas as possíveis diferenças políticas. Foi uma união por Manaus, pelo Amazonas. Verdadeira e com resultados que ninguém pode negar. Fizemos uma aliança para resolver problemas de nossa gente. E resolvemos. É nesse ideal que me apego hoje”, relembrou o senador na ocasião.

Com a vice-candidatura de Arthur Bisneto na chapa de Omar Aziz, o PSD deixou clara a aliança com o PSDB | Foto: Márcio Melo

Aliança entre Omar e Bisneto



Com a vice-candidatura de Arthur Bisneto na chapa de Omar Aziz, o PSD deixou clara a aliança com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Também marcaram presença no evento, os partidos PRB, PHS, Democratas, PTC e Patriota. O evento aconteceu no Studio 5, centro de convenções e teve início às 16h.

Durante a convenção, o Partido Trabalhista Cristão (PTC) oficializou o nome dos candidatos que devem disputar as eleições 2018 representando a sigla. O PTC faz parte do bloco de apoio a Omar Aziz.

Segundo o presidente do partido, vereador Missionário André, o PTC firmou a aliança com o PSD por causa das propostas voltadas para a segurança.

