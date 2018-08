MDB lança pré-candidaturas no AM e confirma Braga para o Senado

Manaus - Na manhã deste sábado (4), o partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou o lançamento dos pré-candidatos à disputa para vaga no Senado Federal, Câmara Federal e Assembleia Estadual do Amazonas (ALE-AM).

Além de confirmar a candidatura do senador Eduardo Braga à reeleição, a estratégia do MDB é garantir a reeleição da única deputada estadual na ALE, Alessandra Campêlo.

A plataforma partidária tem ainda a proposta de manter a vaga na Câmara Federal, com a reeleição do deputado Federal, Gedeão Amorim e fortalecer o cenário nacional com outros nomes da Câmara. O MDB busca ainda outros nomes para estruturar a composição do partido no parlamento Estadual, mas não apresentou coligações com outros partidos ou apoio a um pré-candidato ao governo.

Durante a convenção de lançamento das pré-candidaturas, o senador Eduardo Braga disse que é preciso resgatar a competitividade do Estado do Amazonas, gerar empregos e renda, buscar oportunidades para a população amazonense, além de dar continuidade ao trabalho no Senado Federal.

“Hoje, oito anos, como senador, conseguimos a prorrogação da Zona Franca de Manaus (ZFM), conseguimos a produção dos bens de informática no Polo Industrial, conseguimos uma energia mais barata. Esse ano não temos candidato ao governo, não estamos apoiando ninguém e estamos feliz assim. Não vejo problema algum nisso”, concluiu Eduardo Braga.

Alessandra Campelo

Em discurso, Alessandra Campêlo destacou que durante sua atuação na ALE, sempre esteve à frente de lutas políticas pelo direito das mulheres e do povo do Amazonas, trabalhando com o objetivo de fomentar melhorias para a coletividade social do Amazonas.

“Eu não poderia estar do lado de outra pessoa, tinha que estar do lado do Eduardo Braga. A minha escolha foi ficar do lado das mulheres, da população do estado, do povo mais carente”, declarou a deputada estadual.



Outros nomes



Na convenção, vários nomes foram lançados para concorrer às eleições gerais deste ano. Entre eles, do ex-prefeito de Tefé, Jucimar Velozo (Papi) e do presidente da Associação de Praças do Estado do Amazonas (Apeam), o soldado Gerson Feitosa, que lançaram pré-candidatura a deputado estadual do Amazonas.

Leia mais:



A dança das alianças dá rumo as eleições 2018 no AM

Partidos direcionam mais de R$122 milhões para despesas genéricas