Willace Souza oficializa pré-candidatura a deputado federal

Manaus - Na noite de quinta-feira, 02/08, o filho do ex-deputado estadual Wallace Souza oficializou seu nome como pré-candidato ao cargo de deputado federal. Willace Souza vai concorrer às eleições no Amazonas pelo partido Avante.



O evento reuniu amigos, familiares e apoiadores de Willace no buffet Fortaleza Festas e Eventos, no bairro São José II, zona Leste de Manaus. Na sua chegada, o jovem entrou ao som da música tema do Programa Canal Livre, apresentado pelo pai dele, antes de morrer, vítima de uma doença crônica, aos 51 anos, em 2010.

Durante seu discurso, Willace Souza afirmou que, caso seja eleito, o Programa Canal Livre, que era apresentado pelo seu pai, voltará ao ar novamente.

Documentário

A equipe da produtora Silvervan, responsável pela produção do documentário ‘Caso Wallace’, que conta a vida do pai de Willace, também esteve presente no evento. O material já está em fase de edição e tem previsão de lançamento para julho de 2019.

