PSB confirma David Almeida como candidato ao governo do AM

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) confirmou o nome do deputado David Almeida como candidato ao governo do Amazonas para as eleições de 2018 | Foto: Marcelo Araújo

Manaus - O Partido Socialista Brasileiro (PSB) confirmou o nome do deputado David Almeida como candidato ao governo do Amazonas para as eleições de 2018, durante convenção partidária realizada na Zona Norte de Manaus. O nome do candidato a vice-governador, para composição da chapa, será anunciado no próximo domingo.



O PSB conta com sete partidos em sua base aliada: Podemos, PMN, PMB, Avante, Pros e domingo o PT oficializará a entrada na chapa, na coligação, cujo nome será “Mudar para vencer”.

Acompanhando os presidentes de honra e estadual do PSB,deputado Serafim Corrêa e vereador Marcelo Serafim, respectivamente, também estiveram presentes na convenção os deputados Platiny Soares e vereador Carlos Portta do PSB, Abdala Fraxe e Francisco Sousa do Podemos, Chico Preto (PMN), Henrique Oliveira (Pros), entre outros simpatizantes.

David Almeida assumiu o governo interinamente no dia 9 de maio do ano passado, após a cassação do ex-governador José Melo (Pros) e ficou à frente do Executivo estadual por 144 dias.

Ao justificar sua candidatura, David lembrou o tempo que esteve à frente do governo do Estado. "Todos diziam que não havia dinheiro pra pagar os professores, o essencial para obras e tinha. O problema é que as pessoas usam aquela cadeira para trabalhar apenas no período da eleição. E por isso que estou candidato, ali é o lugar de resolver".

Leia mais:

Pré-candidato, David Almeida é leito vice-presidente do PSB do Amazonas

Ao Em Tempo, David Almeida fala sobre pré-candidatura e desafios no Amazonas