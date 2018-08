‘Tudo pode acontecer’, diz Sinésio sobre Praciano ser vice de David

PT oficializa pré-candidaturas à Câmara Federal e Senado | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Prestes a entrar em uma reunião em São Paulo, para definir os rumos do PT na eleição dos Estados, o presidente da sigla no Amazonas, o deputado estadual Sinésio Campos (PT) disse que “tudo pode acontecer”, sobre a possibilidade do ex-deputado federal Francisco Praciano, abandonar a pré-candidatura ao Senado e ser vice do pré-candidato a governo em uma possível aliança com PSB do deputado estadual e pré-candidato ao governo. David Almeida.

Ontem, a rádio CBN nacional revelou que o ex-presidente Lula (PT) deu orientações para impedir coligações com PDT, sendo que na quarta-feira (1), o partido anunciou apoio ao PSB.

Ao revelar os parâmetros para a decisão, que fará o PT levar o maior tempo de TV, 49 segundos, para uma coligação, Sinésio informa, que acima de tudo, a legenda coligada deve ter os mesmos interesses do Partido dos Trabalhadores, fazer palanque para o ex-presidente Lula, que terá a candidatura homologada, no dia 4, na capital paulista, para disputar a presidência da República. “Queremos um palanque nacional e uma composição para se viabilizar no Estado”, disse, ao informar que a silha possui capilaridade e uma boa relação com a sociedade.



Ao tratar sobre as limitações de alianças do PT, a CBN também informou, que além de impedir o partido de coligar com o PDT do governador Amazonino Mendes, a orientação se estende ainda para o Estado do Maranhão - já que os petistas, avaliam que o nordestino Ciro Gomes é o grande adversário de Lula.

Na última quarta-feira, o PT se comprometeu a apoiar o PSB aos governos do Amazonas, Amapá, Paraíba e Pernambuco, em troca da posição neutra dos socialistas na eleição presidencial. O que pode ser mais um indicativo de um palanque formado pelo PT e PSB.



Quanto a todos estas indefinições, Sinésio relembra que deve haver calma nestas decisões, já que somente o envio das atas, para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), no dia 5, último dia do prazo, para a realização de convenções, pode definir as alianças. “Nos 48 segundos do segundo tempo, tudo pode acrescentou”, acrescentou. O PT realiza sua convenção, no domingo (5), no Sindicato dos Metalúrgicos.



500 mil votos



A última vez que Praciano disputou em uma eleição, foi em 2014, quando concorreu ao cargo de senador e obtece 549.748 votos (34,44%) das decisões válidas, perdendo, à época, para o atual senador e pré-candidato ao governo Omar Aziz (PDT), que alcançou 933.996 votos.

