Amazonino tem 5 dias para explicar falhas em licitação da Seduc

Foi questionada também a exigência de documentos não previstos por lei junto a um órgão de engenharia e arquitetura federal | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Após o Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) ter orientado o governador Amazonino Mendes (PDT) a não realizar a licitação de R$ 113.226.867,95 para prestação de serviços de manutenção e reforma de 618 escolas públicas, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) deu um prazo de cinco dias para o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), apresentar esclarecimentos sobre irregularidades encontradas no pregão presencial 002/2018.

Uma das empresas que participaram da licitação, a Amazoman Comercio e Serviços Ltda, ingressou com um pedido de medida cautelar junto ao TCE. O pedido foi aceito pela conselheira Yara Amazônia Lins e a decisão foi publicada no Diário Oficial do órgão de quarta-feira (1º).

A medida cautelar indaga a injustificada decisão de realizar pregão presencial e não de forma eletrônica, o que impede a participação de empresas de outros estados, a exigência de qualificação técnica restritiva, equivocada exigência de engenheiro mecânico entre outros.

De acordo com a representação do MPC, em caráter liminar, nas irregularidades apontadas no certame está a ausência de parcelamento do objeto e o projeto básico foi classificado como generalista, baseado em preços globais, com divisões em lotes aparentemente fajutos.

Amazonino tem marcado sua gestão com ações que ferem as orientações da justiça | Foto: Janailton Falcão

Em outro item a liminar diz que no contrato não há demonstração, por meio de estudos técnicos, da real situação de cada escola e da motivação do agrupamento em apenas cinco lotes (unindo municípios bastante distintos), evidenciando medida inibidora da concorrência e aquisição de bens e serviços comuns sob a forma presencial, em detrimento do pregão eletrônico, tendo por base o afastamento de licitantes de outras unidades da federação.

Foi questionada também a exigência de documentos não previstos na lei nº 8.666/93 no que se refere à quitação das anuidades da licitante junto ao CREA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia).

Segundo a Comissão Geral de Licitação (CGL), das 11 empresas participantes, nove estão no processo, que ainda está em andamento.

Conduta vedada

O Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com uma representação junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) contra Amazonino Mendes (PDT), por conduta vedada, devido a entrega de 141 viaturas da Polícia Militar no dia 21 de junho, no Sambódromo, Zona Centro-Sul.

O MPE entendeu, de acordo com a representação assinada pelo procurador Rafael Rocha, que o atual governador e pré-candidato, Amazonino Mendes, usaram suas redes sociais e dinheiro público para fazer promoção pessoal.

“Caracteriza conduta vedada a realização de um princípio público para divulgar a aquisição de grande número de viaturas, as quais permanecem enfileiradas no Sambódromo para serem exibidas à imprensa, antes de serem entregues às polícias Civil e Militar”, disse o procurador Rafael Rocha no documento.

