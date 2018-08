Políticos lançam candidaturas e correm atrás dos últimos aliados no AM

Manaus - O clima de disputa entre os políticos amazonenses está aumentando com a chegada do período eleitoral. Nomes desconhecidos aparecem na lista entre os esperados pré-candidatos e o "namoro" já pega fogo entre os partidos, com o objetivo de conseguir as alianças fundamentais para ganhar segundos a mais no tempo de TV.

PSB

Nesta sexta-feira (3), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializa a candidatura, ao Governo do Amazonas, de David Almeida. O político, que é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e teve experiência como governador interino pelo período de cinco meses, vai subir no palanque, como candidato oficial do partido ao cargo majoritário, às 15h30.

A convenção estadual da sigla acontece na avenida Francisca Mendes, número 49, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Na ocasião, o partido vai formalizar os nomes dos candidatos a senador, deputado federal e deputado estadual.

O Partido dos Trabalhadores (PT) ainda não definiu aliança com David Almeida. Nos bastidores da política cogitasse duas hipóteses de poio da sigla nessas eleições. A primeira é que o PT tenta lançar candidato próprio para o cargo majoritário e conta com a decisão de José Ricardo, o nome mais forte do partido. Em outra possibilidade, a sigla pode apoiar o candidato à reeleição, Amazonino Mendes.

PMN

Após decidir não ser candidato ao Governo do Amazonas, Chico Preto (PMN) confirmou que será a senador na chapa de David Almeida.

MDB



O senador Eduardo Braga participou nesta quinta (02) da convenção nacional do MDB que oficializou a candidatura do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, à presidência da República. Neste sábado (4), Eduardo se reúne com aliados políticos na convenção estadual do MDB do Amazonas.

Eduardo Braga falou sobre pautas no Senado Federal para o Amazonas durante o programa Agora, da TV Em Tempo | Foto: Em Tempo

O encontro vai ocorrer às 9h (horário local), no Rancho Country. Nela ocorrerá o lançamento da candidatura do senador à reeleição e dos demais candidatos do partido que vão disputar o pleito no Estado.



O deputado federal Gedeão Amorim, do MDB, confirmou sua pré-candidatura à reeleição, durante a convenção nacional do MDB, nesta quinta-feira (2), em Brasília. Em menos de oito meses de mandato, Gedeão apresentou 21 propostas na Câmara Federal, entre projetos de leis, requerimentos, indicações e proposições de verbas públicas para os municípios do Estado.

“Recebi todo o apoio da Executiva Nacional do MDB, em Brasília, e do Diretório Estadual, no Amazonas, para prosseguir com minha candidatura a deputado federal, que deverá ser homologada na convenção estadual do partido, no próximo sábado (4/8), em Manaus. Fico muito feliz que o nosso esforço na Câmara Federal tenha possibilitado a busca pela continuidade do trabalho. Sei que ainda podemos fazer muito mais pelo Estado”, declarou Gedeão, que conseguiu intermediar a liberação de mais de R$ 6,5 milhões de recurso para 15 municípios do interior do Amazonas, destinando a verba para investimentos em projetos de Infraestrutura Turística e Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte recreativo e Lazer.

Gedeão Amorim anunciou pré-candidatura à reeleição durante a convenção nacional do MDB | Foto: Divulgação





Ele, a deputada estadual Alessandra Campelo e a suplente Sandra Braga, que é delegada estadual do partido e tem direito a voto, estarão presentes na convenção e devem anunciar candidaturas.

Já no assunto alianças, uma delas deve ser oficializada neste sábado pelo partido Democrata Cristão, que já deu sinais de que deverá apoiar Eduardo Braga ao Senado Federal.

Avante

O filho do ex-deputado estadual Wallace Souza lança pré-candidatura a deputado federal, pelo partido Avante, na noite desta quinta-feira (2). O evento acontece a partir das 19h no Fortaleza Festas e Eventos, localizado na rua Terra Preta, nº 3, bairro São José I, zona Leste de Manaus.

Com slogan ‘Mudança de faz com coragem’, Willace coloca seu nome à disposição pela primeira vez para concorrer às eleições no Estado do Amazonas.

Candidaturas oficializadas

Entre as candidaturas já oficializadas estão Amazonino Mendes (PDT), Wilson Lim (PSC) e Omar Aziz (PSD), que estão entre os candidatos mais cotados ao cargo, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais divulgadas na cidade.



PDT

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) homologou no último domingo (29), em Convenção Estadual, a candidatura à reeleição do governador Amazonino Mendes . Na ocasião, Amazonino apresentou a ex-deputada federal Rebecca Garcia (PP) como postulante ao cargo de vice-governadora. .

Amazonino confirmou Rebecca Garcia como vice na chapa | Foto: Divulgação





O PDT também confirmou os nomes dos deputados federais Hissa Abrahão (PDT) e Alfredo Nascimento (PR) como candidatos para o Senado da República. O evento ocorreu no Dulcila’s Festa e Convenções, bairro Ponta Negra, zona oeste.

PSC

Pensando na renovação na política do Amazonas, Wilson Lima lançou candidatura ao Governo do Estado, durante convenção do PSC, no sábado (28), no Almirante Hall, no Santo Antônio, zona Oeste de Manaus. O nome do defensor público Carlos Almeida, do PRTB, foi confirmado como o vice da chapa.

O candidato ao Senado Luiz Castro, da Rede, junto com o PSC e o PRTB integra a coligação "Transformação por um Novo Amazonas".

PSD



O primeiro a anunciar a pré-candidatura foi o senador Omar Aziz, durante o lançamento da Coordenação do Partido Social Democrático (PSD) Mulher no Estado. Durante o evento, a esposa do senador, Nejmi Aziz, também anunciou que vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) como deputada estadual.

Neste sábado (4), O PSD vai reunir os filiados em convenção onde deve ser anunciado o candidato a vice na chapa de Omar Aziz ao Governo do Amazonas. O nome deve ser dado pelo PSTU, partido do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. O evento acontece no Studio 5, às 15h.

"Ninguém faz candidatura sozinho. Estou no processo de acertamento com utras siglas na esperança de encontrar um ponto em comum. Sem dúvida, iremos participar do jogo político deste ano", afirmou Omar, que tem o apoio de Silas Câmara (PRB).

Omar Aziz conta com apoio de Silas Câmara no pleito deste ano | Foto: Divulgação





Ainda neste evento, a jornalista Liliane Araújo também lançou sua pré-candidatura para deputada federal. Ela tem como prioridades propostas voltadas à implementação das diretrizes do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, no Amazonas. Diferente das outras pré-campanhas, Liliane decidiu lançar sua pré-candidatura de forma digital, pelas redes sociais, ganhando grande adesão dos internautas.

“Decidimos usar as redes sociais para lançar minha pré-candidatura à deputada estadual por entender que a nossa campanha será ideológica, voltada a ideias, à melhoria da vida da mulher, do cidadão, em todos os gêneros. Não usaremos verbas milionárias, trabalharemos com propostas voltadas ao que for melhor para o Amazonas”, disse a jornalista.

