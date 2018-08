Pesquisa aponta segundo turno para eleições no Amazonas

Manaus - Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (01) pela DMP/Rede Tiradentes aponta que a escolha para governo do Amazonas, nas eleições em 2018 deverá ocorrer em dois turnos. De acordo com os números apurados, o governador Amazonino Mendes disputaria a vaga com um dos três candidatos: deputado David Almeida (PSB),jornalista Wilson Lima (PSC) ou com o senador Omar Aziz (PSD), que aparecem empatados tecnicamente.

Conforme análise da própria pesquisa, o desempate entre os candidatos poderá ocorrer após o início da campanha, em que o tempo de televisão deve pesar a favor de um dos candidatos. Na televisão, David Almeida terá 2,5 minutos, Wilson Lima terá um minuto e Omar Aziz seis minutos.

De acordo com a DMP/Rede Tiradedentes, a pesquisa foi feita entre os dias 23 e 30 de julho, na capital e interior. Foram entrevistados 1533 eleitores. Registrada no TRE-AM com o número AM-03330/2018, tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

Confira os números apresentados pela pesquisa:

Pesquisa estimulada | Foto: DMP/Rede Tiradentes

Amazonino Mendes também tem o mais alto índice de rejeição | Foto: DMP/Rede Tiradentes

Simulação de segundo turno entre Amazonino e David Almeida | Foto: DMP/Rede Tiradentes

Simulação de segundo turno entre Amazonino Mendes e Wilson Lima | Foto: DMP/Rede Tiradentes

Simulação de segundo turno entre Amazonino Mendes e Omar Aziz | Foto: DMP/Rede Tiradentes

Intenção de votos para o Senado | Foto: DMP/Rede Tiradentes









