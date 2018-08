'É roubo disfarçado de compra', diz Sabá Reis sobre licitação da Seduc

Segundo o deputado Sabá Reis, a situação é um "roubo disfarçado de compra" | Foto: Gerson Severo Dantas

Manaus - O deputado estadual Sabá Reis (PR) apresentou, nesta quarta-feira (1º), três orçamentos feitos em gráficas de Manaus pra justificar o pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o que ele classificou como "roubo disfarçado de compra". O alvo é a licitação de R$ 11 milhões pra compra de 228.634 exemplares do livro: "Droga disfarçada de estudante", produzido pela empresa Previna; com sede no município de Boituva (SP).

Cada exemplar desta obra seria comprado pelo governo Amazonino Mendes (PDT) por R$ 50. Sabá apresentou uma proposta pedida à Gráfica Grafitec, que apresentou preço unitário de R$ 8 por livro, o que no total renderia uma economia em mais de R$ 9 mi.

O segundo orçamento apresentado pelo deputado foi pedido à Gráfica Ampla; que orçou em RS 2,14 cada unidade, o que geraria uma economia de mais de 10 milhões aos cofres públicos. O terceiro orçamento foi pedido à Imprensa Oficial, órgão do próprio governo do estado, e o preço apresentado foi de R$ 3,15 a unidade, mais de 10 milhões de economia.

Essa dispensa de licitação e outras três; duas de R$14 mi e outra de R$ 9 mi; são os fatos determinados apontados por Sabá no pedido apresentado nesta manhã. O deputado também cita que no site e-commerce o exemplar da obra custa R$ 12, enquanto numa livraria de Manaus sai por R$ 39.

O requerimento teve o apoio dos deputados Luiz Castro; Serafim Correa; Platiny Soares; Francisco Souza; Abdala Fraxe; José Ricardo e David Almeida; que como presidente dará sequência regimental ao pedido.

O líder do governo, deputado Dermilson Chagas, tratou com desdém o pedido ao classifica- lo de "politiquice" e avisou que a compra do livro não existiu, foi cancelada.

Sobre as demais dispensas citadas no requerimento, ele não fez citações no discurso desta manhã.

