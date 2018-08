Rebecca Garcia e a síndrome de Marcelo Ramos

Rebecca Garcia (PP) confirmou que será vice de Amazonino Mendes (PDT) | Foto: Malika

Síndrome de Marcelo Ramos



A ex-deputada federal e ex-superintendente da Suframa, Rebecca Garcia (PP), foi acometida, nesse final de semana, de uma síndrome comum nos últimos anos na política local: a “Síndrome de Marcelo Ramos”.

O principal sintoma dessa “doença” é matar a ascensão de pessoas que se destacam no cenário político amazonense, antes mesmo que elas consigam alçar voos mais altos. A síndrome foi batizada com esse nome, pois Ramos é um caso emblemático do vírus.

Vale lembrar que, após conseguir votação expressiva na disputa pelo governo do Estado em 2014 e prefeitura de Manaus em 2016, decidiu, em 2017, ser vice de Eduardo Braga na eleição suplementar para governador, logo aquele quem ele mais combatia e até mandou “ajoelhar no milho”. Foi o suficiente para Marcelo cair no descrédito, até porque eleitor não é burro.

O mesmo destino

A mesma situação aconteceu com Rebecca Garcia.

Depois de surgir como uma nova opção nas eleições do ano passado, pregando independência, moralidade e empunhando a bandeira do combate ao que chamou de “velha política”, no final de semana confirmou que será vice de Amazonino Mendes (PDT) no pleito de outubro.

Mudou o discurso

No domingo, na convenção do PDT, chegou a ser deprimente a rasgação de seda que Becca dedicou a Amazonino.

Justamente aquele que ela combateu na campanha passada com garras de leoa, o que encantou o eleitorado e atraiu o apoio do então governador, David Almeida (PSB).

Overdose de Mazoca

Rebecca foi além.

Disse que as pesquisas mostram que “o povo ainda quer Amazonino no comando do Estado e que, por isso, não poderia tomar outro caminho”.

É pouco

A moça deve estar achando que quatro mandatos no governo e três na prefeitura de Manaus – isto é, 24 anos de poder - ainda é pouco.

Tá errado, Becca!



Rebecca só esqueceu que em todas as pesquisas realizadas até o momento, quem lidera não é nenhum candidato, sim os indecisos e aqueles que afirmam que votarão branco ou nulo.

E mais, que Mendes perde em todos os cenários no segundo turno.

Eu amo o poder



O governador Amazonino Mendes (PDT) continua usando o mote do “amor” para responder à sua ambição de chegar ao 5º mandato.

— Por que eu quero ser governador? A resposta é simples. É por você, é pelo meu Estado, que tanto amo e sempre amei.

Mas isso parece que funciona como publicidade de palanque. Na prática, o buraco é mais embaixo.



Casa desarrumada

Na campanha para as eleições suplementares, Mazoca cansou de repetir que para ele bastava um ano e dois meses para “arrumar a casa e depois entregar para o aliado da hora, Omar Aziz.

Quero mais

Agora, em suas redes sociais, vem dizendo que um ano é pouco para “arrumar a casa”.

— A missão que vocês me deram no ano passado foi cumprida. Todos sabemos que um ano é pouco. Isso é trabalho, é respeito, é amor!

Nem uma, nem outra

Quer dizer, o governador não fez nenhuma coisa, nem outra.

Nem arrumou a casa, muito menos abriu o espaço prometido para Omar retornar ao poder.

Vira-casaca

Se Rebecca Garcia foi acometida pela Síndrome de Marcelo Ramos, o deputado federal e pré-candidato ao Senado Alfredo Nascimento (PR) ganhou o título de vira-casaca do ano.

Alinhado com o senador Omar Aziz (PSD) há um bom tempo, decidiu se abrigar debaixo da cobertura de Amazonino Mendes.

Amigo da onça

A decisão não causa reflexos somente na imagem de Alfredo.

Mas cria constrangimento dentro do próprio partido, uma vez que os deputados Sabá Reis e Cabo Maciel são ferrenhos opositores de Amazonino na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O cara da CPI

Sabá, inclusive, é o autor do pedido de abertura de CPI para investigar a prática de dispensas de licitação adotada pelo governador.

Cuspiu no prato

Aliás, em se tratando de Alfredo; isso não surpreende.

Foi ministro dos Transportes de Lula e de Dilma por mais de sete anos e, no final, cuspiu no prato em que comeu: votou pelo impeachment da presidente.

Quem é Bosco?

Confirmados os nomes de Hissa Abrahão (PDT) e Alfredo Nascimento (PR) como pré-candidatos ao Senado na chapa encabeçada por Amazonino, fica uma pergunta no ar: o atual vice-governador, Bosco Saraiva (Solidariedade), foi colocado para escanteio pelo Negão?

Pai ingrato

Bosco foi fiel a Amazonino desde a primeira hora.

Sonhou ser Senador, mas não teve apoio do “chefe”. Diz que arriscará uma vaga na Câmara Federal, mas, nos bastidores, dizem que, no final das contas, será mesmo é candidato a deputado estadual.

Velha prática

Circulou no Whatsapp no final de semana um áudio atribuído ao coronel Mauro Marcelo Freire, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, convocando a corporação a participar da convenção do PDT, que confirmou Amazonino como candidato ao governo no último domingo (29) numa casa de festas na Ponta Negra.

Campanha na caserna

Na mensagem, o coronel lembra que Amazonino concedeu promoção aos militares e que ficaria muito feliz de ver os subordinados no local ombreados com o governador.

Só se esquecerem de lembrar o comandante-geral que a prática fere a Lei das Eleições (Lei 9.504/97) e pode resultar em uma ação por parte da Justiça Eleitoral contra o governador



Déjà Vu

A mesma história aconteceu em 2014 com o então governador José Melo, que, segundo o Ministério Público Eleitoral, usou a Polícia Militar em seu favor nas eleições.

Zap do Omar

O senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, que já usa com intensidade suas redes sociais para divulgar suas atividades no Congresso Nacional, resolveu criar o “Zap do Omar”. A ideia é criar uma proximidade com o eleitor através do aplicativo Whatsapp.

— Quero te ouvir no meu Whats 99201-0055. Mande mensagem com sua pergunta, sugestão ou opinião –, disse o Omar em uma publicação em sua página no Fabebook.





Você gosta das notas do contexto? Então leia mais:



A dança das alianças dá rumo as eleições no Amazonas

O vampiro mordeu na jugular da Zona Franca de Manaus

Notas da contexto: Amazonas contra Temer