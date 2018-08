A contradição de Rebecca ao aceitar ser vice de Amazonino

Rebecca Garcia foi confirmada como candidata a vice, na chapa de Amazonino Mendes | Foto: Ricardo Oliveira

“É impossível fazer diferente com as mesmas pessoas. Os amazonenses não querem mais ficar presos ao passado. Falar para o cidadão o que ele quer ouvir é muito fácil, agora falar o que pode ser feito, aí é só para quem tem coragem. Eu não vou brincar com a esperança das pessoas, com os sonhos dos amazonenses. O que o povo amazonense quer é mudança. É hora de mudar, de renovar”.



As frases de impacto fazem parte do discurso de Rebecca Garcia (PP), em agosto de 2017 durante a propaganda eleitoral gratuita na televisão, quando ela foi candidata a governadora do Amazonas na eleição suplementar.

À época, Rebecca teve votação expressiva ao focar seus discursos no mote da mudança, renovação e no combate ao que chamou de velha política. Quase um ano depois as coisas mudaram e a ex-deputado federal confirmou que será a vice na chapa encabeçada por Amazonino Mendes (PDT), seu opositor no ano passado e quatro vezes governador do Estado.

“Amazonino é o que o povo ainda quer. Queremos inovação, mas também queremos a segurança da experiência”, declarou no último domingo durante a convenção do PDT.

Na avaliação do cientista político Carlos Santiago, a mudança de posicionamento de Rebecca Garcia vai além de demonstrar incoerência, ela é a testificação de que no Brasil não há mais ideologia política e sim projetos de poder.

“O PP da Rebecca já foi Dilma (Rousseff), já foi ditadura militar, pois é o antigo PDS, já foi FHC (Fernando Henrique Cardoso), logo estar agora com o Amazonino é apenas um detalhe. A atitude dela nesse processo reflete também a de outros políticos que dirigem partidos. Essas siglas representam tão somente interesses familiares ou de grupos políticos. Não reflete projetos nacionais ou regionais” afirmou.

“Hoje o mais importante de tudo é o poder. As incoerências, fatores ideológicos, a questão programática é tudo secundário quando a possibilidade de poder é real. Isso, infelizmente, faz da política um péssimo exemplo para sociedade”, concluiu.

Coisa de Deus

Durante a convenção do PDT, no último domingo em uma casa de festas no bairro Ponta Negra, o deputado federal e pré-candidato a senador, Alfredo Nascimento (PR), também confirmou que seu partido está no arco de aliança de Amazonino.

Durante seu discurso, Nascimento, que até pouco tempo era aliado de do senador Omar Aziz (PSD), também pré-candidato ao governo do Amazonas, que sua escolha por Mendes foi uma orientação divina.

“Eu estive pedindo direção de Deus para fazer a melhor escolha não apenas para mim e meu partido, mas para o Amazonas” declarou.

