Colecionando sete mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), o deputado estadual Sabá Reis (PR), em entrevista ao EM TEMPO, fala sobre seus 36 anos de vida pública | Foto: Márcio Melo

“Vou com David até o fim”, diz deputado Sabá Reis



Colecionando sete mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), o deputado estadual Sabá Reis (PR), em entrevista ao EM TEMPO, fala sobre seus 36 anos de vida pública, sobre a instalação da primeira Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) do Estado que investigará um governador, prevista para a próxima quarta-feira (1º) e os principais imbróglios nas eleições.

Mesmo contrário à direção do seu partido, ele admite estar ao lado do presidente da ALE-AM David Almeida (PSB), pré-candidato ao governo. Na avaliação feita por ele, David tem o poder de derrotar “os Golias”.

EM TEMPO – Deputado, o senhor tem 36 anos de vida pública, já foi vereador, já foi deputado estadual em muitas legislaturas, já ocupou muitos cargos públicos. O que o motiva a continuar na política?



SABÁ REIS – Eu faço política mais por vocação do que por obrigação. Costumo dizer que se não fosse um homem público, se não fosse político, tenho quase certeza de que Deus teria me encaminhado para que eu fosse um padre ou um pastor. Porque minha praia é gente. E isso faz com que eu me renove todos os dias. Deus vai me permitir acordar amanhã pela manhã com mais vitalidade, com mais vontade de fazer pelo meu povo, fazer pelo meu próximo aquilo que eu poderia ter feito ontem.

EM TEMPO – Deputado, o senhor já foi governo muitas vezes e agora o senhor faz uma oposição combatível ao atual governo. É mais fácil ser baladeiro ou vidrado?



SR – Eu aprendi a trafegar nos dois lados. Eu gosto da atividade Executiva, me doo, me dedico, mas aprendi com grandes tribunos. E umas das pessoas responsáveis pela minha entrada na vida pública é Valdir Barros. Um dos políticos mais inteligentes que essa terra já viu. Ele foi deputado estadual, líder de oposição na Assembleia, junto com uma bancada de 12 deputados com ele, enfrentando um governador que voltava do exílio, o Gilberto Mestrinho. Valdir foi para esse enfrentamento na Assembleia e eu na Câmara Municipal. Nós substituíamos uma geração políticos – nos dois parlamentos –, que tinha do Fábio Lucena, Francisco Queiroz, Homero de Miranda Leão, ou seja, uma turma da pesada. Então aprendi um pouco com essa turma. Estar na oposição é estar na chuva, sereno e sol quente. E isso para mim não faz nenhum diferença.

EM TEMPO – O senhor é o principal membro de oposição ao governo Amazonino na Assembleia, mostra dados na tribuna, combate veemente aquilo que o senhor diz ser um governo que mente e que não é um governo do amor. Qual a sua avaliação dessa gestão de Amazonino ?



SR – O Amazonino tinha a obrigação de, neste mandato tampão, se recompor com a sua própria história. Era a oportunidade! Porque ele estava meio que aposentado. Teve uma gestão temerária na prefeitura e aí, de repente, as circunstâncias do momento o trazem de volta para o tabuleiro. Ele se torna pela quarta vez governador. Com toda a sua vivência, experiência, sofrimento, imaginava que ele fosse dar um show de bola, mas ele voltou mais arrogante do que em épocas passadas. Amazonino trata a todos como se ele tivesse tratando com os “lambaios” dele. E aí ele tá vivendo um momento que nunca imaginou antes. Ele só tem um terço dos deputados da Casa. Quando nós (deputados) derrubamos o veto de Amazonino, setores da Assembleia não sabia como formatar a derrubada de um veto, porque nunca teve isso. E nessa brincadeira, nós já derrubamos mais de 20 vetos dele.

EM TEMPO – O senhor tem feito uma série de denúncias contra o governo, principalmente sobre as 301 dispensas de licitação avaliadas em quase meio bilhão de reais. Como está o andamento destas investigações. E a CPI das licitações?



SR – Essa é uma prática que não é de hoje e que o Amazonino reeditou esse câncer na administração. Sobre as dispensas, o Brasil todo assistiu, através de uma emissora poderosa de televisão, uma dispensa na área de segurança no Rio de Janeiro, no valor de R$ 18 milhões, o Ministério Público foi para cima e, salve engano o delegado-geral, culpado ou não, foi afastado. E aqui essa prática está sendo feita com o intuito de beneficiar os amigos do Amazonino. E não são poucos.

EM Tempo: Qual foi o fato mais intrigante da instalação da CPI?

SR - O fato mais gritante da criação da instalação da CPI na Assembleia foi a compra desse livreto de uma empresa de São Paulo pelo valor de R$ 50, a unidade e, o mesmo exemplar, na prateleira de livraria aqui em Manaus, o preço é bem abaixo e, só desta cotação de preço, já dá uma diferença de mais de R$ 2.5 milhões. E, em outra cotação no mercado, o livro custa R$ 12,90, aí a diferença aumenta para R$ 8 milhões, mas na quarta-feira, 1º, na Assembleia, eu tenho mais coisas para mostrar com relação a esse livro. E o pior, além e ser dinheiro público, dinheiro nosso, isso é dinheiro do Governo Federal do Fundeb. O Ministério Público Federal está na obrigação de trabalhar para investigar e impedir essa roubalheira e dentro daquilo que possa estabelecer a lei, punir aqueles que tentaram fazer essa prática criminosa.

EM TEMPO – O que a gente pode esperar dessa audiência na próxima quarta-feira ?

SR –Essa é a primeira CPI que será instalada nessa legislatura. Espero que depois de dada entrada no processo, cumpra-se o rito regimental de formatação da Comissão pelos membros, respeitando essa questão de representação partidária e daí para frente a comissão – como base naquilo que vou fornecer – comece a ouvir as pessoas que andaram adotando contratos de transporte escolar, de transporte de logística, da Secretaria de Educação, etc. Todas essas coisas precisam vir à tona. A gente sabe que assim que assumiu o governo, Amazonino suspendeu todos os contratos.

EM TEMPO – O senhor acredita numa possível reeleição de Amazonino Mendes e o que isso representa para o futuro do Amazonas?

SR – Trabalho muito com informações. Checo, me baseio em fatos e não em conversa fiada. Amazonino, segundo números, tem 40 % de rejeição. Ele tem, segundo pesquisas, perspectivas de intenção de voto que estão variando entre 24%. Para que ele pudesse disputar uma eleição com certo conforto, com margem, na minha opinião, ele teria que ter uma aprovação em torno de 55% a 60% , que, no decorrer da campanha, ao perder gordura, pudesse ganhar a eleição no primeiro turno.

EM TEMPO - O Senhor acha que a segurança será um fator a se considerar no resultado das eleições?

SR - Pelo governo que Amazonino faz com a segurança entregue a Deus dará – e você sabe a providência que ele tomou – contratou uma consultoria americana em que cada página do relatório custou para mim e para você R$ 58 mil para dizer: Olha precisa reforçar a fronteira, precisa construir presídio, precisa não deixar combustível em viatura. Para dizer isso precisa torrar R$ 5 milhões? Então, não tenho como não me contrapor a isso e eu trabalho verdadeiramente para que este mandato tampão que ele está exercendo de forma decepcionante termine no final do ano. Não acredito que o povo queira mantê-lo no poder. Ele já deu o que tinha de dar.

EM TEMPO – Deputado, o senhor é do PR e o senhor ficou numa sinuca de bico ano passado, porque o PR apoiou o Eduardo Braga e o senhor apoiou a Rebecca Garcia. Se o cenário se repetir nesse ano e o PR apoiar outro candidato que não seja o David Almeida (PSB), como é que fica a situação?

SR –Eu estive na última terça-feira em uma reunião com o Alfredo Nascimento, que é líder do meu partido e meu amigo, no São José. Quarta eu estive com ele, na casa dele, e ele ainda não tem nenhuma definição. Agora, o Alfredo tá vendo onde é melhor para ele disputar a eleição, mas eu estou com o David Almeida. Não é só questão de camaradagem. Acho que David é o cara que Deus pegou e colocou 144 dias no governo para que ele tivesse a oportunidade de passar por um teste e, agora a população dá essa avaliada.

EM TEMPO – Como o senhor avalia esse teste do David? Ele se saiu bem?

SR– Sim. Imagine. O David foi comunicado da decisão do judiciário de afastar o ex-governador José Melo, e eu estava ao lado do David, no plenário da Assembleia. Era uma quinta de manhã. E ele foi avisado que assumiria o governo a qualquer momento. David assumiu na terça. Assumiu sem nenhum comprometimento de rua, nem de disputa de eleição, mas ele teve que formatar o governo de onde aproveitou pessoas que estavam, mas também aproveitou para levar pessoas de sua confiança. O David teve uma gestão corajosa. Ele destampou a panela do Fundeb, que ficou com a cara do Serafim Corrêa, que é um estudioso e que pôde mostrar aos professores como acompanhar esses recursos, que é deles por direito. Quando governador interino, David fez a roda da economia girar. Ele pagou o décimo adiantado, deu ordem de serviço para a construção de vários ramais, de várias obras e, com isso, ele se mostrou para a população como um gestor eficiente, disposto, que hoje está em Humaitá e logo está em Tabatinga.

EM TEMPO - E qual seria a diferença entre David e Amazonino?



SR - Eu ouvi um dias desses o Amazonino dizer que ele estava sendo eleito para ser governador e não corredor. O problema é que Amazonino não sai de casa. O Amazonas não pode ser governado assim. Tem município nesse Estado que não tem água para as pessoas beberem nas suas casas. Tenho fé e esperança de que David feche a torneira dessa sangria, que deve dar mais de R$ 2 bilhões entre desperdício, roubalheira e corrupção. Isso, por ano. Imagina em quatro anos se você for um gestor comprometido, compromissado, vocacionado. Imagine o que representa num mandato R$ 8 bilhões para atender hospital, educação, para atender infraestrutura. Espero ver um dia a gente vivenciando momentos como esse.

EM TEMPO – O apoio do prefeito Arthur Neto à pré-candidatura de Omar Aziz ameaça a candidatura de David Almeida, seu aliado político?

SR – Com todo respeito a Arthur, a Omar. Aqui, a gente não se preocupa com isso. Porque, na verdade, eles têm que se juntar é lá porque com o David não dá para se juntar. Aqui é meio água e óleo, não dá para se misturar. Não tem nada de anormal para nós isso. Estavam dizendo que haveria uma preocupação se as máquinas se juntarem – referindo-se a possibilidade de aliança com o prefeito de Manaus e o governador veiculada há alguns dias na mídia – mas nós queremos nos juntar com o verdadeiro dono das máquinas: o povo.

EM TEMPO – Deputado, o senhor é muito próximo de David. E sobre o vice dele? O senhor tem indicado algum nome?

SR – Para ser pré-candidato, David precisava de um partido, o que não teve na eleição suplementar. Até porque era uma eleição atípica, imprevisível. De repente ele saiu bem e tal. Eu não me meto nas decisões do meu partido, muito menos no partido dos outros. Mas, aí ele (David) foi para um partido que a figura do Serafim Corrêa honrada, descente, garante a ele a segurança e a certeza de ser candidato. Está em construção as parcerias que vão para essa eleição. Mas todas as pesquisas sinalizam que o David não se alie com certas pessoas. David vai para eleição com este propósito e o que mais me surpreende nele é a habilidade, como pega as coisas fácil.

EM TEMPO – As pessoas falam que mais fácil para ganhar a eleição no momento é montar um bloco de oposição – resgatando todo mundo: PT, PC do B. O que o senhor acha dessa ideia?

SR – Essa união, esse ajuntamento de pessoas, em alguns casos, depende dos compromissos e das alianças a nível nacional. Por exemplo, a Vanessa esses dias estava gravitando em torno do Omar. Quando o Arthur foi para o lado dele não tem mais jogo. Aqui, com o “Ama” é PDT. Aí, a nível nacional, como é que junta o PDT de Ciro e o PSDB do Geraldo Alckmin? Então isso tem reflexos para cá. E claro e evidente que o David está conversando com todo mundo. Ele ouve os seus parceiros mais próximos sobre essas definições. Mas, ele vai para eleição nem que seja só ele, Deus, o partido do Serafim, o Podemos do Abdala e os amigos bem intencionados.

