Por que Arthur decidiu apoiar Omar?

Prudência aliada à experiência marcou a postura de Arthur Virgílio (PSDB) nesse período de negociações partidárias com vistas às eleições de outubro.



Alinhado com Omar Aziz (PSD) há algum tempo, o prefeito de Manaus se aproximou do governador Amazonino Mendes (PDT), ciente de que um bom relacionamento com o chefe do Executivo estadual poderia render parcerias importantes para capital.

Porém, quando viu que Mazoca só queria surfar na sua popularidade e que, mais uma vez, não cumpriria o acordo de repassar R$ 150 milhões à Prefeitura de Manaus – como já havia prometido na eleição suplementar e não cumpriu –, Virgílio tirou o time de campo e declarou oficialmente seu apoio ao senador.

Forte apelo

Pesou também, na decisão de Arthur, o apelo franco e aberto do pré-candidato ao governo Omar Aziz (PSD).

O senador publicou em sua conta no Facebook um texto, no mínimo, convincente.

Estamos juntos

Usando como argumento de que a capital e o Estado não podem mais andar separados, Omar convidou o Prefeito para, juntos, restaurarem ações, ideais e projetos em torno dos mais graves problemas que enfrentamos.

Fim das divergências

Aziz escreveu que, quando governador e o Arthur prefeito, eles travaram um diálogo que superou – e o tempo provou isso – todas as possíveis diferenças políticas.

— Digo isso porque, com o mesmo Arthur, já fomos capazes, num passado bem recente, de encaminhar e resolver alguns dos mais sérios problemas já enfrentados em Manaus —, disse o senador.

Por sua história

No final, o senador fechou o texto com um mote que ele chamou de “meu convite, meu apelo, meu desejo”, propondo que “seja nosso ideal conjunto, meu caro Prefeito de Manaus”.

— Arthur, pela sua história, pelo povo do Amazonas, pela responsabilidade que temos como homens públicos, vamos oferecer ao Amazonas esse projeto.

Omar também convidou Arthur a propor à sociedade um debate real, focado em soluções práticas e que possam ser compreendidas, aceitas e encampadas pelos amazonenses.

Pedra cantada

Quando todos diziam que Arthur e Amazonino fechariam acordo, a CONTEXTO conversou com o deputado federal Arthur Bisneto (PSDB), que confirmou ser impossível o alinhamento, no Amazonas, entre PSDB e PDT.

Retrocesso

Na ocasião, Bisneto chegou a afirmar que o Amazonas vive um retrocesso com a gestão de Amazonino.

E que os tucanos não seriam loucos de respaldar essa involução.

Vice?

Por falar em Bisneto, é provável que ele seja o vice de Omar.

Ele e o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, são os nomes disponíveis do PSDB para esta eleição. Como Rotta tem sido preparado como sucessor de Neto no comando da capital amazonense, o caminho natural é que a vaga fique com Arthuzinho.

Obrigada, Arthur!

A ex-primeira dama do Amazonas, Nejmi Aziz, agradeceu em suas redes sociais o apoio do prefeito Arthur Neto (PSDB) ao senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo.

Ela compartilhou em sua página do Facebook o post de Arthur Neto e agradeceu.

— Obrigada pelo apoio e confiança, Arthur Virgílio Neto! Vamos juntos!

Marcando território

Pré-candidato ao governo do Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), tem aproveitado o recesso parlamentar para visitar municípios e comunidades do interior. Na última sexta-feira (20), esteve em São Gabriel da Cachoeira e Fonte Boa e no domingo foi a Balbina.

Lembraram que...

Amazonino Mendes parabenizou Itapiranga pelos 110 anos de aniversário do município em suas redes sociais. E Amazonino aproveitou para fazer politicagem.

— Com investimento superior a R$ 11 milhões, já concluímos 60% das obras do sistema viário da cidade. Se um dia Itapiranga já sofreu com o abandono, hoje a realidade é outra! – xavecou.

...Itapiranga existe!

Assim como o Negão, o deputado federal Alfredo Nascimento (PR) parabenizou Itapiranga no “Face” e falou sobre sua boa ação pela cidade, em Brasília.

— Feliz por nesse dia a cidade receber uma ambulância UTI adquirida com recursos oriundos da emenda parlamentar de minha autoria. Agora, os pacientes poderão ser removidos para Manaus com mais comodidade, conforto e segurança.

Muito preocupado

Nascimento disse ainda que conseguiu recursos para compra de 17 ambulâncias “iguais a esta de Itapiranga”.

— Mais investimento em saúde, mais qualidade de vida para a população!

Só agora

Isso é em época de eleição.

Em outros tempos, quando estão em Brasília, ou aboletados em gabinetes com ar-condicionado, ninguém lembra que em Itapiranga – ou em qualquer outro município -, a população necessita de saúde.

Vaquinha do Zé

Pré-candidato a deputado federal, José Ricardo (PT) adotou a “vaquinha eletrônica” para arrecadar recursos para sua campanha.

Os valores que podem ser doados variam de R$ 25 a R$ 1.064 reais.

Nos primeiros dias de campanha, já foram arrecadados cerca de R$ 1,6 mil.

Roubo anunciado...

A sede da Defensoria Pública do Estado (DPE) foi assaltada na madrugada da última segunda-feira (23).

Os criminosos levaram computadores e materiais de expediente que, segundo a diretoria administrativa do órgão, resultaram num prejuízo de R$ 50 mil.

... Alerta ignorado

O defensor geral, Rafael Barbosa, já havia informado a necessidade de mais segurança no prédio da DPE e, inclusive, articulou, junto ao governo, a disposição de policiais militares para criação da assessoria militar do órgão, porém, o projeto de lei gerou impasse entre os deputados estaduais, em votação recente na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e não foi aprovado.

Joelma buzinada

Em decisão monocrática, o conselheiro Érico Desterro, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), suspendeu a dispensa de licitação realizada pela Prefeitura de Nova Olinda do Norte para contratar a cantora Joelma, ex-banda Calypso, por meio da empresa Flavio Show Produções Ltda-EPP.

A artista iria receber R$ 140 mil para se apresentar durante o 23º Festival Folclórico do município, que acontece em outubro.

