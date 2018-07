Apoio de Arthur a Omar Aziz altera campanha para governo do Amazonas

Manaus -Depois do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) declarar, na noite de segunda-feira (23), apoio a pré-candidatura ao governo do senador Omar Aziz (PSD), a 12 dias para o prazo final, das convenções, que oficializam candidaturas e alianças, o pleito ficou alterado e começa a se redesenhar.



Isso porque, ao que tudo indicava, o apoio tucano, já estava garantido para o atual governador, Amazonino Mendes (PDT), presente na festa de 40 anos de vida política de Arthur, e que agora pode ter Rebecca Garcia (PP), como opção de vice na chapa.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual David Almeida (PSB) promete incomodar se trouxer o PT, como aliado se mantiver uma candidatura “clean”, sem a presença de caciques e alicerçada como diferente.

O prefeito se manifestou na própria página, após Omar publicar no Facebook, um apelo indicando que Prefeitura e Governo do Estado não podem mais andar separados. “Travamos, enquanto fui Governador e o Arthur Prefeito, um diálogo que superou - e o tempo provou isso - todas as possíveis diferenças políticas. Foi uma união por Manaus, pelo Amazonas. Verdadeira e com resultados que ninguém pode negar. Fizemos uma aliança para resolver problemas de nossa gente. E resolvemos. É nesse ideal que me apego hoje”, relembrou o senador.

Motivado, Arthur respondeu a publicação, que uma união passada entre Arthur e Omar, foi disponibilizado água encanada a 562 mil pessoas, na Zona Leste de Manaus. “Declaro, então, que meu candidato será Omar Aziz Todos sabem que nossa cidade, hoje, é admirada no Brasil inteiro por sua independência e por suas contas exemplarmente ajustadas. Neste verão”, explicou Arthur.

Sobre o assunto, apontou que não tem nada contra os demais candidatos, mas tem em favor de Manaus. “Não peço nada para mim. Aceito, isto sim, a colaboração justa, que é direito de Manaus. É direito da nossa gente. Afinal, somos a cidade-estado que hospeda os governadores e está cansada da indiferença para com ela. Manaus exige o respeito que lhe é devido e que lhe tem sido negado. Em outubro, Manaus soltará seu grito”, concluiu no post.

Além dos pré-candidatos como o governador Amazonino, candidato natural ao cargo, o deputado estadual David Almeida (PSDB), o senador Omar Aziz (PSD); a disputa ainda conta com os concorrentes como, o apresenador de televisão Wilson Lima (PSL), o advogado Marcelo Amil (PMN) e o presidente do Sindicato dos Bancários Nindberg Barbosa Barbosa (Psol).

