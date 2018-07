Contra a máquina de Amazonino, mais um pré-candidato ao Governo do AM

Manaus - "Eu decidi ser pré-candidato a governador pelo Amazonas e por meus filhos". As palavras são do engenheiro civil Joaquim Gouveia, ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), fundador do primeiro Serviço Social da Indústria da Construção Civil (Seconci), em Manaus, e pré-candidato ao governo do Amazonas nas eleições de 2018 pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Fora do PMN, Joaquim já foi filiado a partidos que talvez estejam em lugares completamente opostos ao espectro político: o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a Rede Sustentabilidade, o Novo, e, por último, seu atual partido. "Eu passei muito tempo fora da vida partidária porque me desiludi com tudo o que vi e toda a corrupção instalada. Só que, com a Operação Lava-Jato e todo esse gás no combate à corrupção, eu decidi entrar nessa disputa", conta.

Mesmo com o PMN tendo indicado o advogado Marcelo Amil como um dos postulantes a novo chefe do Palácio do Governo, na Compensa , Gouveia garante que submeterá seu nome aos militantes partidários. "O partido havia indicado o Marcelo Amil, inicialmente, para ser pré-candidato ao Senado, mas se apressaram em colocar o nome dele para o Governo. Eu quero mostrar, no entanto, que com as minhas ideias, o Amazonas pode ir para a frente", garante.

Joaquim Gouveia e os filhos, Joaquim José e Maria Gabriela. Segundo ele, a candidatura é pelos próprios filhos. | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Saúde e educação



Se eleito governador, Gouveia promete, durante o seu mandato, reduzir os gastos de pessoal da folha do Governo do Estado. Segundo ele, os atuais gastos que existem não condizem com a realidade do Amazonas, e a mudança deve ser radical. "A proposta é fazer concurso para todos os cargos que forem realmente necessários para o Estado, e acabar com todos os cargos comissionados e indicações políticas. Todos serão admitidos por competência, e só queremos ter os melhores".



Para transformar o caos que está a saúde pública, a ideia de Joaquim é utilizar a ideia que é hoje utilizada no Seconci nacional, principalmente em São Paulo, com foco na medicina preventiva. O sistema, segundo ele, começou em Manaus, e ele quer repetir a ideia em todo o Estado.

Contra a máquina, mais um pré-candidato ao Governo do AM | Foto: Márcio Mello

"Você tem o caso da Holanda, por exemplo. Lá, eles já conseguem mapear todo o DNA das pessoas, e conseguem saber que doenças as pessoas têm e já começar o tratamento sem nem mesmo as doenças se manifestarem. É tendo isso em vista que queremos trabalhar a medicina preventiva aqui no Amazonas", afirmou.

Educação e segurança

Segundo Joaquim, educação e segurança dependem um do outro. "É preciso que o aluno estude o que ele exatamente quer aprender. Hoje você tem uma educação 'bancária', onde o professor só transmite conhecimento. Para isso, queremos implantar um paradigma de aprendizado ao invés do paradigma do ensino. Além disso, os professores ainda serão valorizados, com melhoria de salários, vinculados a melhor preparo deles e mais dedicação e esforço. Isso vai gerar melhores resultados para os alunos".

O engenheiro salienta que o problema da segurança é justamente a falta de educação, e que isso pode ser resolvido com mais educação ainda, principalmente com a participação da sociedade e dos familiares dos presos. A ideia é trabalhar a ressocialização e a educação, tendo como objetivo a transformação de presídios em escolas a médio e longo prazo.

"Ninguém quer ser bandido. Se a pessoa tem oportunidade de ganhar mais tendo um bom emprego e uma boa qualificação, ela vai. Ela só se torna traficante porque ganha mais traficando drogas do que fazendo outra coisa. Os países nórdicos estão desativando seus presídios e os transformando em escolas. E nós queremos fazer isso aqui no Amazonas".

Infraestrutura



"Eu sou engenheiro civil justamente com experiência nessa área. Por isso, queremos executar obras muito mais baratas e práticas, acabando com a corrupção em compras e obras do Estado", diz Joaquim. De acordo com ele, existe uma máfia da construção civil que sempre é beneficiada pelas licitações, e isso tem que acabar. "Tudo será feito para privilegiar sempre os mais competentes e com mais qualidade de executar uma obra, sem cobrança por quem quer que seja de propina, ágio ou comissão".

Economia

Já na área econômica, a ideia do engenheiro é trabalhar com a agricultura familiar, trabalhando, especialmente, com cooperativas em cada bairro, em um sistema de compras coletivas. Segundo ele, o sistema de compras coletivas, com associações de moradores vendendo e comprando insumos das indústrias, seria o ideal para melhorar a renda e a qualidade de vida da população.

"Queremos estimular todos os amazonenses a terem suas hortas em casa, visando mais saúde e menos gastos com alimentação. Dessa forma, teremos um bairro inteligente, e educado, com escolas aprendendo com as entidades presentes nesse bairro e incentivadas pelas prefeituras municipais. Com toda a população engajada no processo, esse bairro vai virar um bairro turístico, chamando a atenção de quem está de fora e trazendo mais qualidade de vida para os seus moradores".

