'Capital e Estado não podem mais andar separados', disse Omar Aziz

Em sua conta no Facebook, Aziz escreveu que, quando governador e Arthur, prefeito; eles travaram um diálogo que superou | Foto: Malika

Meu caro prefeito – Omar faz apelo a Arthur



Usando como argumento que a capital e o Estado não podem mais andar separados, o senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao Governo do Amazonas, convidou o Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), para, juntos, restaurarem ações, ideais e projetos em torno dos mais graves problemas que enfrentamos.

Em sua conta no Facebook, Aziz escreveu que, quando governador e Arthur, prefeito; eles travaram um diálogo que superou - e o tempo provou isso - todas as possíveis diferenças políticas.

— Digo isso, porque com o mesmo Arthur já fomos capazes, num passado bem recente, de encaminhar e resolver alguns dos mais sérios problemas já enfrentados em Manaus —, disse o senador.

Juntos

Omar lembrou obras conjuntas para distribuição de água do PROAMA para mais de quinhentas mil pessoas; a isenção do ICMS e do IPVA; ação pioneira no Brasil para vacinação de jovens contra o HPV.

Todas essas ações foram feitas com a união do Estado e Prefeitura.

Ideal a que me apego

De acordo com Aziz, foi uma união por Manaus, pelo Amazonas.

— Verdadeira e com resultados que ninguém pode negar. Fizemos uma aliança para resolver problemas de nossa gente. E resolvemos. É a esse ideal que me apego hoje -.

Caráter humano

Omar disse, ainda, que não há milagre que possa ser feito sem ações de caráter humano, sociais e de envolvimento da população.

— Se o Estado for para um lado e a Prefeitura para outro, não há polícia que consiga, no mínimo, reduzir a violência que nos cerca.

Por sua história

No final, o senador fechou o texto com um mote, que ele chamou de “meu convite, meu apelo, meu desejo”, propondo que “seja nosso ideal conjunto, meu caro prefeito de Manaus”.

— Arthur, pela sua história, pelo povo do Amazonas, pela responsabilidade que temos como homens públicos, vamos oferecer ao Amazonas esse projeto. Vamos propor à sociedade um debate real, focado em soluções práticas e que possam ser compreendidas, aceitas e encampadas pelos amazonenses.

Casa desarrumada

Com slogan de amor ao Amazonas e a promessa de “arrumar a casa”, Amazonino Mendes (PDT) foi eleito governador na eleição suplementar do ano passado, mas, quase 10 meses depois; sua gestão tem sido pautada em mentiras.

Babita para todos

Prometeu R$ 500 milhões em convênios com municípios do interior e com isso garantiu o apoio dos prefeitos, porém apenas 10% da promessa foi cumprida, já que o repasse foi R$ 51 milhões.

“Migué”

Como já está em vigor o período de condutas vedadas, por determinação da Justiça Eleitoral, as cidades não vão ver a cor da bufunfa prometida.

Pão e circo

O interessante é que, do valor repassado, R$ 23 milhões foram destinados a festas realizadas pela AmazonasTur.

E o que tem revoltado as pessoas é que Amazonino não destinou nada para Educação e apenas R$ 230 mil para a Saúde.

As informações são do Portal da Transparência.

Contas equilibradas...

Nas propagandas do governo, a afirmação é que as contas estão equilibradas, que o governo arrumou a bagunça.

...Pero no mucho!

No entanto, o Estado tem uma dívida de R$ 113 milhões em energia elétrica, sendo que, deste montante, R$ 65 milhões foram acumulados na atual gestão.

Cadê a transparência?

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o órgão e o município de Manacapuru, que tem o objetivo de dar publicidade aos recursos públicos por meio do Portal da Transparência.

É com esse que eu vou

Depois que o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, praticamente entregou o partido ao governador Amazonino Mendes, resta ao presidente da legenda no Amazonas escancarar apoio à candidatura do senador Omar Aziz (PSD).

Carreira solo

A contrapartida seria o apoio da coligação à candidatura de Hissa ao Senado Federal.

O que não dá para entender é que, até há alguns dias, o deputado não cogitava nem mesmo arriscar a reeleição à Câmara dos Deputados.

Marcando território

Pré-candidato ao governo do Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), tem aproveitado o recesso parlamentar para visitar municípios e comunidades do interior. Na última sexta-feira (20), esteve em São Gabriel da Cachoeira e Fonte Boa e no domingo foi a Balbina.

Senhores das armas

O pedido formulado por três associações de magistrados ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que a categoria pudesse ter acesso facilitado a armas de fogo foi negado pelo ministro Edson Fachin.

Senhores das armas 2

Ação Originária (AO) 2280 foi ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

Senhores das Armas 3

E tinha como objetivo suspender a exigência de comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para que juízes pudessem adquirir, registrar e renovar o porte de armas de fogo.

Luta estranha

O deputado estadual Adjuto Afonso (PDT) tem capitaneado uma luta no mínimo estranha.

Há pelo menos 10 anos ele insiste na emancipação de distritos brasileiros e na transformação deles em municípios. No Amazonas, há pelo menos 14, segundo o parlamentar.

Sem sustentação

O problema é que a emancipação vai acarretar num rateio ainda maior das verbas oriundas do Governo Federal.

Recentemente, o também deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) alertou sobre essa situação.