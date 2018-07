David Almeida critica governo caótico de Amazonino Mendes

David Almeida (PSB) criticou a má aplicação do dinheiro público e a grande quantidade de dispensas de licitação feitas pela administração suplementar de Amazonino Mendes. | Foto: Dhyeizo Lemos

Manaus - Pré-candidato ao governo do Estado, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB) criticou a má aplicação do dinheiro público e a grande quantidade de dispensas de licitação feitas pela administração suplementar de Amazonino Mendes.



As declarações ocorreram durante entrevista concedida à jornalista Márcia Lasmar no programa Agora, da TV EM TEMPO, na manhã desta quinta-feira (19). O parlamentar apresentou, ainda, um balanço positivo do primeiro semestre de atividades legislativas na Aleam, Segurança e o número crescente de pessoas que não vão às urnas, onde apontou o descrédito na classe política como uma das principais razões para o índice.

Pré-candidato em segundo lugar nas pesquisas, onde figura com 16% das intenções de voto, David Almeida afirmou que ainda não foi definido quem deve disputar o cargo de vice-governador | Foto: Dhyeizo Lemos

De acordo com o deputado, a situação caótica em diversos setores da administração pública é decorrente da má aplicação de recursos públicos. “Isso acaba levando o estado a esse abismo. A população não pode pagar a conta pelo mau uso do dinheiro público”, disse.



A Segurança pública é afetada diretamente pela prática, área onde ele afirma haver dinheiro arrecadado pelo estado para investir em equipamentos e efetivo. “O governo precisa aumentar o efetivo; tem recursos para isso. Segurança pública se faz com mais investimentos em inteligência, efetivo e dando as condições de trabalho necessárias”, ressaltou.

David Almeida comentou, ainda, o grande volume de dispensas de licitações feitas durante a gestão de Amazonino. Em apenas nove meses desde o início do governo suplementar, 301 licitações foram dispensadas, o que resultou num pedido de instalação de Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) para investigar contratos.

“Em menos de 280 dias de governo, mais de 300 dispensas de licitação foram feitas, o que equivale a pelo menos uma por dia. Enquanto isso, empresários ligados ao poder se beneficiam”, afirmou.

A CPI deve ser instalada em agosto, com o retorno do recesso parlamentar. Ontem (19), o deputado Platiny Soares (PSB) solicitou um pedido de Convocação Extraordinária para marcar a data de início dos trabalhos da comissão de investigação. O presidente da Aleam apresentou um balanço positivo dos trabalhos da casa durante o primeiro semestre. Para ele, foram seis meses produtivos, onde a Aleam tornou-se casa do povo, na qual população participou ativamente dos debates.

Pré-candidato em segundo lugar nas pesquisas, onde figura com 16% das intenções de voto, David Almeida afirmou que ainda não foi definido quem deve disputar o cargo de vice-governador ao seu lado. A convenção partidária, onde deve ser definido quem disputará cada cargo eletivo pelo partido, acontecerá no dia 4 de agosto.

