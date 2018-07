Segue sem julgamento processo contra Amazonino e Emparsanco

As suspeitas de fraudes na pavimentação das ruas em Manaus por parte do entao prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (foto) começaram em 2010 | Foto: Ricardo Oliveira

Manaus- Contratada em 2009 pelo ex-prefeito e atual governador tampão, Amazonino Mendes (PDT), para fazer obras de tapa-buraco nas ruas de Manaus, a empresa Emparsanco S/A embolsou R$ 87.403.567,45 milhões dos cofres públicos sem comprovar a realização total dos serviços na cidade.



Nove anos depois, segue sem julgamento, no Tribunal de Contas do Estado (TCE), o Recurso de Revisão das contas da Secretaria Municipal de Obras (Seminf) referente ao ano da contratação.

O Recurso foi interposto em 2012 pelo deputado José Ricardo (PT) após a aprovação das contas da Seminf no plenário do TCE, mesmo com pareceres desfavoráveis do Ministério Público de Contas (MPC) e da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas. Segundo as informações que constam no site do órgão, o processo esteve praticamente parado por cerca de quatro anos.

Desde agosto de 2016, o Recurso de Revisão está em fase de análise no Gabinete do conselheiro Mário Mello, que aceitou o processo após ele ter sido distribuído a outros cinco conselheiros do TCE.



Érico Desterro, Mário Moraes Filho, Júlio Pinheiro, Yara Lins e Raimundo José Michiles declaram impedimento à Secretaria do Pleno. Mello assumiu a vaga de Michiles aposentado em 2015.

Representação no TCE

Em 2010, o deputado José Ricardo (PT) entrou com uma Representação com base em um relatório técnico feito por auditores de obras públicas indicando que a Prefeitura efetuou os pagamentos indevidamente à empreiteira.



Segundo o documento, haviam diversas inconsistências técnicas nos relatórios da Secretaria e da Execução do Serviço da empresa. O relator do processo, conselheiro Josué Filho sugeriu em plenário que o caso Emparsanco fosse julgado juntamente com as contas de 2009 da Seminf. Sugestão que foi aceita pelo colegiado.

As contas da Seminf foram analisadas em 2011 pela conselheira Yara Lins, cujo voto de aprovação foi ratificado no plenário da casa no ano seguinte. Na época, o parecer do MPC foi alvo de desentendimentos entre a relatora e o conselheiro João Barroso. Para ele as contas foram reprovadas pelo órgão, enquanto ela defendia que haviam sido aprovadas com ressalvas.

Para o deputado José Ricardo parece que a justiça recusa-se a levar o caso adiante. "Eu fiz a denúncia sobre esse caso da Emparsanco e entrei com uma ação popular O Tribunal de contas, a meu pedido, fez um levantamento e constatou que foi pago indevidamente mais de R$ 81 milhões a essa empresa. O Josué Filho não conseguiu tocar, passou pelas mãos da Yara Lins e por último está nas mãos de Mário Melo. O que parece é que ninguém quer mexer no assunto. Enquanto isso Amazonino já foi eleito, será candidato novamente e a justiça não anda com o assunto", lamentou.

Ação Popular



Uma Ação Popular tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública contra o ex-prefeito Amazonino Mendes, o ex-titular da Seminf Américo Gorayeb; o ex-subsecretário Sérvio Tulio Xerez de Mattos; e os ex-funcionários José Almir Inácio Oliveira e Leena Motta da Rocha Lopes.

De acordo com informações do site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), os réus foram notificados em 2011 e contestaram a denúncia no outro ano. Ainda em 2012, a juíza que estava com o caso, Patrícia Chacon de Oliveira, concedeu prazo de cinco dias para os réus apresentarem a procuração dos advogados, pedido que até hoje não foi atendido.

Em novembro do ano passado, um parecer ministerial aceitou a precedência parcial da ação e aguarda decisão do juiz responsável pelo caso.

O contrato

O ex-prefeito de Manaus Amazonino Mendes contratou a Emparsanco S/A em 2009, durante a gestão de Américo Gorayeb na Seminf, para realizar serviços de execução, conservação, manutenção e recuperação da drenagem e dos pavimentos da cidade de Manaus.

Com valor global de R$ 69.922.708,66, o contrato recebeu mais três aditivos somando o montante de R$ 87.403.567,45. Os aditivos de tempo de execução e preço foram aprovados em julho de 2010, agosto de 2010 e agosto de 2011, conforme publicações no Diário Oficial do Município.

Histórico do caso

De acordo texto publicado no blog do deputado Serafim Corrêa, em 2010, após ter realizado uma assembleia em julho de 2009, a construtora Emparsanco decidiu criar uma filial em Manaus. Em agosto do mesmo ano a filial foi criada, passando a funcionar em uma sala de um Shopping. "No dia 25.08.2009 a Emparsanco venceu licitação da Prefeitura Municipal de Manaus no valor de R$ 69 milhões para tapar buracos, na qual concorreu apenas com a empresa H. Guedes, pertencente ao mesmo dono. No final de 2009 o contrato foi aditado em 25%, chegando a mais de R$ 90 milhões", cita o blog, completando que "essa empresa nunca tapou buraco em Manaus, a não ser o buraco da corrupção, da roubalheira e do desvio do dinheiro público".

Tribunais

A reportagem entrou em contato com o TCE, porém até a publicação dessa matéria, não obteve resposta.

O Tjam respondeu que só poderá enviar posição sobre o assunto na próxima semana, e acrescentou que o juiz responsável pela vara está de licença médica.

